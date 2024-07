Overlaps – Il nuovo singolo “Skin”

Il brano sugli stores digitali e dal 26 luglio nelle radio

“Skin” è il nuovo singolo dell’alternative rock band Overlaps, pubblicato ad aprile e edito da Nicolas Ramaget (Editions Hurlantes – France), sui principali stores digitali e dal 26 luglio nelle radio italiane in promozione nazionale. Melodie vincenti e ben costruite che entrano in testa sin dal primo ascolto su cui viaggia l’interpretazione della frontwoman Gloria, sentita e autentica, che dona al tutto un forte impatto emotivo. “Skin” cattura l’essenza di una passione fugace, un amore carnale e travolgente che brucia con intensità per poi svanire, lasciando un vuoto profondo. Il testo racconta con cruda sincerità e poeticità le emozioni contrastanti di un sentimento che non può durare, ma che lascia un’impronta indelebile. Il ritornello catchy e ritmato è accompagnato da arrangiamenti musicali ricchi e coinvolgenti, che combinano elementi di pop moderno con influenze alternative. La parte strumentale a tratti dark pop è infatti capace di trasmettere con autenticità il tormento e la dolcezza di questa esperienza amorosa.

“Pelle siamo pronti a bruciare… spiega come tutti siamo stati colpiti da un amore che ci ha fatto perdere la testa per poi lasciarci solo delusione e amarezza. Ci rendiamo conto che ciò che pensavamo fosse eterno è in realtà solo un’illusione. È una canzone per chiunque abbia mai amato e perso.” Overlaps

Storia della band

Overlaps è un gruppo rock alternativo del nord-est d’Italia, più precisamente della vicina Venezia, formatosi nel 2016. Dopo alcuni cambi di formazione, la band è attualmente composta da: Gloria Piccinin (voce), Stefano Galioto (basso) e Marco Marinato (chitarra), Stefano Guglielmo (batteria). Il singolo di debutto della band “On Monday” è stato in rotazione per sei settimane su Virgin Radio Italy nel 2016. L’album di debutto denominato “Overlaps” della band è stato pubblicato a settembre 2018 ed è stato prodotto da Fabio Trentini (Guano Apes, Donots), che ha portato nella produzione il suo mix di rock e crossover anni ’90. Mentre Marco e Stefano vedono il loro background musicale nel metal e nel rock alternativo, la cantante Gloria proviene più dal metal melodico e dall’indie rock. Negli ultimi anni Gloria e Marco hanno esplorato sempre di più il mondo pop e alternativo, sperimentando un mix di electro-pop con chitarre synth ed effetti vocali. Alcuni elementi di questo cambiamento si possono sentire nel secondo album “In Your Room” (27 marzo 2020), uscito su Time To Kill Records e prodotto da Franco Fraccastoro (Boosta, Bloody Beetroots, ecc.). Gloria scrive i testi e le melodie delle canzoni, che sono completamente arrangiate da Marco. Negli ultimi due anni i due hanno creato una perfetta combinazione di rock e alt-pop, con molte influenze elettriche come Pvris, Nothing But Thieves e Muse. Il punto di forza della band è lo show dal vivo. Le melodie orecchiabili e la voce potente delle loro canzoni sono supportate dalla strumentazione energica e dalla forte immagine della band sul palco. Nel 2018, gli Overlaps hanno avuto il grande onore di supportare i The Rasmus nel loro tour europeo “Dark Matter“: 27 concerti in dodici paesi diversi in 37 giorni. Dopo quell’enorme tour, la band ha suonato in 15 spettacoli da headliner in tutta Europa, inclusa un’esibizione al Rockstock Festival 2019 all’Università di Newcastle.

“Il loro suono è incredibilmente ben miscelato considerando che sono le prime di tre band a esibirsi quella notte. Le sovrapposizioni si lanciano direttamente nel loro set con un livello di energia elevato, che mantengono per tutta la loro esibizione. La voce di Gloria vola sopra le chitarre distorte; la potenza nella sua voce si distingue davvero. I forti riff di chitarra e le melodie disseminate nelle tracce aggiungono dettagli al loro suono. Le sovrapposizioni hanno alcuni brani orecchiabili che sono facili da ballare e muovere, il che sicuramente aggiunge al loro fascino.”

Recensione Sound Board dal vivo alla Manchester Academy (ottobre 2018)

In primavera ed estate escono i due nuovi singoli “White Line” e “Mind Over Matter” che segnano un cambiamento a livello di genere e sonorità, molto più alternative pop ed elettronica. A luglio 2022 la band apre il concerto ai The Darkness e ai The Amazons al Pordenone Blues Festival 2022. La band è ritornata in tour con i The Rasmus, 12 shows in 14 giorni in Europa, toccando palchi storici come l’O2 Forum Kentish Town Londra, l’O2 Ritz di Manchester, l’O2 Academy di Bristol e il Rock City di Nottingham. Durante il tour hanno presentato il nuovo singolo “Love Coma”, che precede l’uscita del terzo disco. A ottobre 2023 la band ha avuto l’onore di aprire il live all’iconica Patti Smith al Go 25 festival di Gorizia. Ad aprile del 2024 la band pubblica il nuovo singolo “Skin”. Attualmente vari brani degli Overlaps sono in promozione nelle radio europee ed americane in attesa delle nuove date della band.

Facebook: https://www.facebook.com/overlapsmusic/

Instagram: https://www.instagram.com/overlapsofficial/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCW2zTR8q1DMkGp92CONctew

