Fara Film Festival 2024: consegnati i premi della 5a edizione

Claudia Gerini ospite nella serata di chiusura del festival ideato da Riccardo Martini con la direzione artistica di Daniele Urciuolo

“L’addestramento” di Antonio Buscema è il miglior cortometraggio italiano del Fara Film Festival 2024. Il festival, ideato da Riccardo Martini e diretto da Daniele Urciuolo, ha svelato i vincitori della quinta edizione in una serata che ha visto come ospite d’onore l’attrice Claudia Gerini a cui è stato conferito il Premio Speciale Provincia di Rieti.

Durante la serata di gala, condotta dagli attori Fabiola Dalla Chiara e Graziano Scarabicchi, è stato premiato “A house near the Sun” di Maryam Samadi e Roni Schamlian come miglior opera straniera decisa dall’academy composta dai critici Massimo Lechi ed Emanuele Rauco, dai produttori Lorenzo Lazzarini e Simone Bracci, dalle direttrici artistiche Maria Luisa Celani e Nadia Carbone e dal regista Davide Vigore. Menzione speciale per “Il grande Leviani” di Marzio Pulcini.

A Bob & Weave di Adelmo Togliani è andato il Premio WeShort Award, Hal Yamanouchi ha ricevuto il Premio Radio Kaos Italy, il Premio Mujeres nel cinema è andato a Lidia Vitale, mentre Giulio Greco, Chiara Celotto, Beatrice Fiorentini, Eva Cela hanno ricevuto il Premio Younger’s in movie.

Si è conclusa così una edizione che ha visto incontri con i protagonisti del cinema e della tv nel suggestivo borgo medievale di Fara in Sabina che per tre giorni si è trasformato in una casa del cinema a cielo aperto.

Tra gli ospiti d’onore anche Giorgio Pasotti e Massimiliano Gallo che hanno raccontato al pubblico la loro vita divisa tra il teatro, il piccolo e grande schermo. Applauditi anche gli attori Roberto Ciufoli, Licia Nunez, Anna Fusco, Marilina Gagliardo, Alice Arcuri, Giulia Di Quilio, Marianna Bonavolontà, l’attore e regista Stefano Calvagna con il suo libro autobiografico “Se non entro, scavalco” e tanti altri. Importante la presenza del sindaco di Fara in Sabina nonché presidente della provincia di Rieti Roberta Cuneo.

Il Fara Film Festival è organizzato da Martini eventi e Alfiere productions, presieduto da Riccardo Martini, con la direzione artistica di Daniele Urciuolo, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Rieti e del Comune di Fara in Sabina, è gemellato con Milazzo Film Fest, Parliamo di Donne di Cantalupo in Sabina, E io ci sto, Catania Film Fest, Generation Film Fest, Castiglione del Cinema, Cineincontriamoci ed è realizzato è in partnership con Radio Kaos Italy, Milano Acting Lab, Younger’s in movie, WeShort, Mujeres nel cinema e con gli sponsor Engineering 2K SPA, In Opera, Cogetras, Gedis, Edilcasa Immobiliare, DUMA, Vitaflex, Consorzio Sabina DOP, Sabina for Rome, Accademia Italiana del Peperoncino, Minicucci Cairo srl, Ki energia, caseificio Seggiano, De Roma, Studio Righi, Alpa arredamenti, Accademia della cucina di Rieti, Car Camper.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto quest’anno, ne sono una prova la partecipazione di pubblico e i complimenti dei tanti artisti che sono giunti qui per la bellezza del luogo e l’accoglienza riservata” ha commentato Riccardo Martini. Parole che fanno da eco a quanto ha dichiarato Daniele Urciuolo “felice della qualità dei lavori in concorso, come dimostrano le valutazioni delle giurie, e della qualità degli ospiti che si sono prestati al pubblico raccontandosi in maniera sincera”.