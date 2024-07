Federica Pento annuncia un concerto ed un progetto di brani inediti

La talentuosa cantautrice abruzzese Federica Pento continua a sorprendere e deliziare i suoi fan con entusiasmanti novità per l’estate 2024. Dopo il successo del suo singolo “Calamite”, che ha risuonato nelle radio e sul web per gran parte dell’anno, Federica è ora al lavoro su un progetto di brani inediti in collaborazione con produttori di primo piano.

In un recente annuncio, Federica ha rivelato che ad agosto si esibirà in un atteso concerto a Teramo. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per i suoi fan di assistere dal vivo alle nuove esibizioni dell’artista, che promette di portare sul palco non solo i suoi successi già amati ma anche nuove canzoni frutto delle recenti collaborazioni.

Ma le novità non finiscono qui. Federica ha infatti svelato che attualmente sta lavorando alla realizzazione di un album, descritto come una sorta di “diario segreto” in musica. Questo progetto ambizioso mira a offrire un viaggio intimo e personale attraverso le esperienze e le emozioni dell’artista, tradotte in canzoni che promettono di essere tanto profonde quanto coinvolgenti.

“Sto lavorando con dei produttori per un progetto di brani inediti,” ha dichiarato Federica. “E ora sto anche lavorando per realizzare un album, una sorta di ‘diario segreto’ in musica. Sarà un progetto molto personale, che rifletterà le mie esperienze e i miei sentimenti più profondi.”

Federica Pento, nota per la sua voce magnetica e per le sue canzoni che trasmettono autenticità e passione, ha già conquistato il pubblico con brani che toccano le corde dell’anima. Il suo successo “Calamite” ha ottenuto ampi consensi, catapultandola tra le artiste più promettenti della musica contemporanea italiana.

Con l’estate ormai alle porte, l’attesa per il concerto a Teramo e per l’uscita del suo nuovo album cresce tra i fan. Federica Pento si conferma una delle artiste più dinamiche e creative della scena musicale attuale, capace di reinventarsi e di proporre sempre qualcosa di nuovo e stimolante.

Federica è destinata a vivere un’estate intensa, ricca di impegni e di emozioni, con il pubblico che attende con trepidazione di scoprire le nuove sfumature della sua arte. La sua determinazione e il suo talento promettono di regalare ancora molte sorprese e successi

