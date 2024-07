Da Amici alle classifiche internazionali: MANUEL ASPIDI torna con “WILDFIRE”

NUOVO SINGOLO E UN FILM IN ARRIVO PER MANUEL ASPIDI, IL TALENTO ITALIANO CHE HA INCANTATO GLI STATES

Il fenomeno internazionale Manuel Aspidi torna con un nuovo elettrizzante singolo, “Wildfire”, rilasciato per la celebre etichetta discografica statunitense Bentley Records. Questa traccia, intensa, toccante e suggestiva, segna un significativo allontanamento dai precedenti brani melodici di Aspidi, introducendo un cambiamento artistico che promette di incantare ed entusiasmare il suo pubblico offrendo un’ulteriore e magistrale prova del suo eclettismo.

Ascolta su Spotify.

Scritto dalla fulgida penna del dublinese Aidan O’Connor, uno dei più apprezzati autori del Vecchio Continente grazie alle sue molteplici collaborazioni per l’Eurovision Song Contest, e portato in vita attraverso la composizione dinamica di Miro Markus e Imad Eljattari, “Wildifre” ha rappresentato per Manuel un incontro unico, come lui stesso racconta:

«Il primo approccio con la canzone è stato un momento di grande fascino e intensità. Ho accettato la sfida, uscendo dalla mia zona di comfort per offrire una performance ricca di carattere, determinazione e nuove sfumature artistiche.»

Lavorando a stretto contatto con lo staff della celebre Bentley Records, Aspidi si è avventurato in territori musicali inesplorati.

«Fino ad oggi le mie performance erano sicuramente più intime e melodiche – prosegue -. “Wildfire” mi ha permesso di attingere ad un livello di energia e vivacità che fino ad oggi non avevo mai tirato fuori, guidato dall’esperienza di grandi autori e compositori. Questa collaborazione è stata un’esperienza trasformativa che mi ha permesso di conoscere ed esprimere gli aspetti più potenti della mia identità musicale.»

“Wildfire” incarna un importante messaggio di resilienza e positività. Manuel Aspidi tende la mano agli ascoltatori per far sì che percepiscano la canzone come una chiamata ad affrontare le sfide della vita con il sorriso e una forza incrollabile. Il testo e il ritmo incoraggiano collettivamente una risposta attiva e briosa alle avversità.

Il titolo stesso del singolo, “Wildfire”, traducibile come “incendio incontrollato” o “fuoco selvaggio”, viene comunemente utilizzato per descrivere un incendio che si diffonde rapidamente in un’area vasta, spesso in ambienti naturali come foreste o praterie. In senso figurato, può anche riferirsi a qualcosa che si diffonde rapidamente e intensamente, come un’emozione o un fenomeno. Nel contesto della canzone, “Wildfire” simboleggia un’energia travolgente e una forza inarrestabile, atte ad affrontare con coraggio le complessità quotidiane.

«Possiamo scegliere di farci abbattere oppure possiamo affrontare le cose con uno spirito più combattivo», conclude Aspidi, mentre sta già lavorando al nuovo album di prossima uscita.

«Trust your intuition, break the chain, ‘Cause when everyone is falling, we remain» («Fidati della tua intuizione, spezza le catene, perché quando tutti stanno cadendo, noi rimaniamo in piedi») canta Manuel, riflettendo perfettamente in musica il messaggio di “Wildfire”: rimanere forti e determinati di fronte alle difficoltà.

“Wildfire” sta battendo un record dietro l’altro: dopo aver debuttato nella top ten delle iTunes Canada Charts ed essere stato inserito nell’illustre Celebrity Compilation, da pochi giorni è in rotazione radiofonica in ben 54 Paesi tra Europa, Cina e America, ed il videoclip ufficiale d’accompagnamento al singolo è trasmesso su Apple TV, Amazon, Fire TV, TV Zik e Roku. Una bella soddisfazione per questo fuoriclasse dell’espressione artistica, che dopo la grande celebrità guadagnata qualche anno fa con la sua indimenticabile partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha sempre mantenuto un profilo elevato, preferendo la qualità alla quantità, operando con attenzione, con l’arte del saper aspettare per cogliere la giusta occasione, ascoltando il cuore e fidandosi di un estro che lo rende un personaggio davvero unico.

Guarda il video.

Ma non solo infatti nei prossimi mesi anche come attore. La nota casa di produzione Settembre Produzioni, che ha diretto il videoclip di “Wildifire”, desidera portare avanti il meraviglioso sodalizio artistico e professionale che ha instaurato con Aspidi. All’orizzonte, due progetti di prossima realizzazione; nello specifico, un lungometraggio con nomi di rilievo del panorama cinematografico televisivo che vedrà Manuel coinvolto in qualità di attore protagonista – un film musical di grande respiro, in cui Aspidi, oltre ad essere uno degli attori protagonisti, avrà modo di esprimersi anche a livello musicale -, ed un film che verrà girato nei prossimi mesi nel nord Italia, tra l’Alto Adige e il Trentino. Carla Finelli, CEO & founder della Settembre Produzioni, ha dichiarato:

«Manuel è un interprete con un talento distintivo, una voce unica e potente. È un artista poliedrico con competenze trasversali nell’ambito dello spettacolo, oltre che una persona autentica, che sa vivere fino in fondo, che sa esprimere se stesso attraverso la musica, che sa emozionare con la voce. Con lui è nata una sincera e profonda amicizia, condividiamo molte passioni e valori e i valori sono fondamentali in questo panorama, perché ci permettono di confrontarci e di rimanere saldi a terra. Questi due progetti cinematografici, insieme al videoclip, sono solo l’inizio di una lunga serie di collaborazioni.»

Una trasversalità, quella di Manuel Aspidi, che lo rende a tutti gli effetti una delle personalità artistiche più complete e preparate. “Wildfire” è una testimonianza di questa versatilità, una rappresentazione auditiva e visiva di una crescita personale e professionale in continua evoluzione. Insieme alla Bentley Records, Aspidi è destinato a raggiungere nuovi traguardi, diffondendo messaggi di gioia, tenacia e resilienza attraverso la sua potenza e raffinatezza vocale ed espressiva. I fan vecchi e nuovi sono incoraggiati ad abbracciare questo brano di svolta, trovando ispirazione per cambiare, per ballare sul dancefloor delle sfide e vivere la vita al massimo.

Biografia.

Manuel Aspidi è un cantautore italiano nato a Livorno. Reso celebre da Amici di Maria De Filippi, talent show al quale ha partecipato nel 2007, ha costruito una carriera solida e rispettata nel panorama musicale italiano ed internazionale. Con una voce potentissima, suggestiva ed istantaneamente riconoscibile, un carisma ineguagliabile ed un’espressività da vero fuoriclasse, Aspidi ha saputo conquistare il cuore del pubblico e della critica, continuando ad evolversi come artista e a sperimentare nuovi generi musicali.