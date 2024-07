All’Antico Vinaio apre terzo locale a Roma: è il flagship italiano

Il fondatore Tommaso Mazzanti il 22 luglio alle ore 12 farà il taglio del nastro nella sede in via del Corso e omaggerà una schiacciata ai primi 500 che arriveranno sul posto: due piani, cucina a vista e una limited edition dedicata alla cucina romana

Due piani di gusto, cucina a vista e una posizione centralissima. All’Antico Vinaio ha aperto la sua terza sede a Roma, in via del Corso 510, a due passi da Piazza del Popolo. Un locale immenso che si pone come flagship italiano del gruppo che conta oltre 30 aperture in tutto il mondo.

Tommaso Mazzanti volto noto e fondatore del brand taglierà il nastro lunedì 22 luglio alle ore 12.00: per l’occasione una schiacciata in omaggio ai primi 500 che arriveranno sul posto. «Sarà una delle più importanti e più belle location di AV – annuncia Mazzanti sui suoi seguitissimi profili social – è stato un investimento importantissimo, che mai in vita mia avrei pensato di poter affrontare, in una delle strade più importanti d’Europa e del Mondo. Solo questo darà la possibilità di inserire altre 30 collaboratrici/collaboratori nella nostra squadra. Un altro store diretto 100% da me e dalla nostra squadra».

Gli spazi divisi su due livelli consentiranno così ai numerosissimi turisti che transitano nel cuore della Capitale ma anche ai suoi cittadini di potersi accomodare e gustare le schiacciate più famose al mondo in un ambiente accogliente e spazioso. E sarà così il primo All’Antico Vinaio in Italia ad avere una grande cucina a vista.

Per festeggiare il traguardo si è pensato ad una limited edition da leccarsi i baffi: lombo di suino, carciofi alla griglia, crema di cacio e pepe, olio alla menta. Il nome vien da sé: Roma.

Questa apertura consolida la presenza del marchio in città dopo le recenti inaugurazioni a Los Angeles, New York e Dubai. In totale quasi 100 collaboratori considerando anche i punti in via della Rosetta 6 e in piazza della Maddalena 3, che distano pochi passi l’uno dall’altro.

La bottega fiorentina, locale più recensito al mondo nel 2014 su Tripadvisor e incoronato tra i migliori street food da provare almeno una volta nella vita, si conferma così fenomeno internazionale in continua espansione, anche in vista delle prossime aperture che verranno comunicate a breve.