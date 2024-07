MissisVoice pronta a sorprendere con un’innovativa esperienza soul-jazz in arrivo

MissisVoice è pronta ad apparire sulla scena musicale con un nuovo progetto audace e coinvolgente. Il suo originale progetto rappresenta un’incursione nel mondo del soul-jazz moderno, segnando un’evoluzione stilistica nella sua carriera.

Un team di talenti per un progetto ambizioso

Il progetto, ancora in fase di preparazione, vedrà la luce in autunno con la prossima pubblicazione di un singolo che anticiperà un album completo. Il disco, composto da dieci brani, includerà sette inediti e tre cover. Gli arrangiamenti e la produzione artistica sono affidati al talentuoso Roberto Pascucci, mentre la produzione musicale sarà curata dai Basstronautz. MissisVoice, che ha scritto una parte dei brani inediti, collabora anche con autori di esperienza e fama, promettendo così una varietà di stili e influenze che arricchiranno ulteriormente il progetto. “MissisVoice” non è solo un nome d’arte, ma un concept che racchiude la passione dell’artista per la sperimentazione e l’esplorazione musicale.

Un duetto misterioso e aspettative per le cover

Tra le tre cover previste nell’album, una sta già suscitando particolare interesse. È in corso infatti una trattativa per un duetto con un artista molto noto del panorama musicale italiano. Questo potenziale sodalizio artistico potrebbe aggiungere una dimensione ancora più emozionante e inaspettata al progetto, creando attesa e curiosità tra i fan.

Dettagli e uscita: cosa aspettarsi

Per scoprire maggiori dettagli sulla label che pubblicherà il progetto e sulle prossime release, previste in autunno, sarà necessario seguire le pagine ufficiali di MissisVoice. Le informazioni saranno aggiornate in tempo reale, offrendo ai fan un’opportunità unica di restare connessi con il processo creativo e di lancio del progetto.

Ha dichiarato l’artista a tal riguardo: “Volevo dare sfogo al mio amore per la musica da club, infatti gli obiettivi principali di questo progetto erano riuscire a creare una miscela musicale tra il classico e il commerciale, cercando però di mantenere elementi più vicini all’armonia jazz, che a me piacciano molto. Un ringraziamento speciale va a Roberto Pascucci che ne ha curato gli arrangiamenti e la produzione artistica, mentre la produzione musicale è curata dai Basstronautz”.

La pubblicazione del singolo aprirà la strada al disco completo, che si preannuncia come un mosaico di sonorità soul e jazz moderne, arricchite da arrangiamenti sofisticati e da una produzione musicale all’avanguardia.”MissisVoice” si propone di offrire un’esperienza d’ascolto immersiva, capace di coniugare il fascino del soul e del jazz con le sonorità ricercate e moderne.

Sottolinea il produttore Roberto Pascucci: “MissisVoice è un’Artista molto personale, dal timbro molto interessante ed una visione molto contemporanea del Pop, aperta anche alle contaminazioni a me molto affini con il Jazz e l’R’n’B. Sto curandone la produzione artistica e musicale nonché gli arrangiamenti; per il suono complessivo da dare al Progetto ho voluto con me l’ottimo Tony Corizia, mio sodale nei BASSTRONAUTZ, musicista e produttore di grande gusto ed esperienza”.

Informazioni su date di uscita, eventi promozionali e molto altro saranno condivise per coinvolgere il pubblico in questo viaggio musicale tanto atteso. L’attesa per “MissisVoice” promette di essere ben ripagata con una voce dal timbro graffiante e con una miscela di suoni che cattureranno e sorprenderanno, portando un nuovo respiro alla scena musicale italiana.

BIOGRAFIA PROGETTO ARTISTICO “MissisVoice”

“MissisVoice” è Marika Calabrese.

Marika Calabrese nasce a Benevento nel 1989 e, fin da subito, decide di trasformare la sua passione per il canto nella sua professione, intensificando prove, tecnica ed espressioni in molteplici generi musicali, ispirandosi a voci superlative come:Ella Fitzgerald, Sara Vaughan, Etta James..ecc. Dopo aver conseguito la maturità al “liceo linguistico” di Benevento, si trasferisce a Roma. Lei canta il suo amore per la musica soul/jazz.

Un esordio importante, arriva con la partecipazione al reality show di canale 5 “amici” nel 2013 condotto da Maria De Filippi. Immediatamente dopo si esibisce nel programma mattutino “edicola Fiore” condotto da Fiorello.Dopo diverse esperienze decide di trasferirsi a Londra, dove oltre ad esibirsi con un quartetto jazz, inizia collaborazioni con dj Producer dell’aria pop/soul della capitale britannica.

Successivamente nasce il suo primo singolo “comin’closer” lavorato a Londra da John Davis, Mastering Engineer di importanti produzioni artistiche quali: Paul Weller, The Cranberries, Lana del Rey ecc. Contemporaneamente avvia la collaborazione con i “The Blister Boyz” duo francese molto conosciuto in Europa per i loro remix e featuring per brani di As Animols e Madonna.

Rientrata in Italia, senza mai abbandonare la sua passione, inizia così la collaborazione con diversi autori italiani nella composizione di brani inediti. Il 5 febbraio 2020 esce “questa sono io”, brano inedito che racchiude suoni semplici e stilizzati, allo stesso tempo raffinati e ricchi di quel sound black, grazie anche alla produzione di Matteo Costanzo, giovane produttore di grande stoffa.Qualche anno dopo la cantautrice presenta “Libera”.

Attualmente impegnata in un progetto electronic dance con il dj producer Lordnoox con la pubblicazione di un brano dal titolo “Be Loyal” ma soprattutto nel suo nuovo progetto “MissisVoice”, ovvero un progetto innovativo soul-jazz moderno. Un progetto fatto di sperimentazione raffinata nel suono e di conferme vocali innate. Gli arrangiamenti e la produzione artistica sono di Roberto Pascucci, mentre la produzione musicale è curata dai Basstronautz. Queste collaborazioni donano al progetto ancora più originalità e qualità. Infine la supervisione del progetto è a cura di Ant Music Manager.

