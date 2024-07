Spirytus96 – Il singolo “Vino”

Il brano della band sugli stores digitali e dal 5 luglio nelle radio

“Vino” è il singolo dell’eclettica band degli Spirytus96 che fa parte dell’Ep d’esordio “Sbronza”, sui principali stores digitali e dal 5 luglio nelle radio italiane in promozione nazionale. Produzione curata e ben strutturata da cui si evince la passione dei giovani artisti per dettagli e sfumature d’arrangiamento. Melodie dolci dai tratti malinconici che accompagnano l’ascolto per mano verso il mondo della band strizzando l’occhio alle radio. L’interpretazione vocale, degna di nota, evidenzia la forte personalità degli Spirytus96 che fanno l’ingresso nella discografia italiana portando una ventata di originalità e autenticità. Il brano racconta la serata del protagonista che si ferma al bar ad aspettare la ragazza della quale è innamorato, per poi però andare via a casa. “Vino” racconta la malinconia di una serata trascorsa in compagnia, ma con la mancanza della persona che si aspettava per tutta la sera. Racconta la solitudine in mezzo a tante persone mentre la serata si conclude alle cinque del mattino, quando l’unica cosa che rimane a fare compagnia è appunto il vino!

L’Ep “Sbronza”

Nell’estate del 2023 iniziammo il progetto di “Sbronza”, il nostro primo album registrato in totale autonomia e pubblicato il 24 maggio 2024 su tutte le piattaforme streaming. P.A.B. (Parlare al buio), Birre, Vino, Gin, Blue Angel, Whisky, Sbocco, rappresentano la tracklist dell’Ep a che descrive una serata alcolica di un giovane tra i vicoli di Genova, non fermandosi solo a questo, ma toccando anche temi come l’amore e come un giovane si relazioni ad esso: storie d’amore raccontante tramite drinks e cocktails. L’entrata nel P.A.B. è come l’entrare nel cuore di una persona, la rossa e la bionda oltre ad essere alcune tipologie di birre, sono anche due ragazze, tra le quali non riesci a scegliere. Il vino, dal sapore malinconico, rispecchia la serata di quella persona che preferisce non uscire di casa e il gin il sapore tagliente e affilato come il cuore spezzato. L’angelo azzurro, per descrivere la bellezza dell’emozione che si prova per una persona, il whisky la rassegnazione al non essere amati, ed infine Sbocco, per concludere la serata cercando di allontanare tutti i pensieri negativi e assillanti della vita, per poi poter riprenderla in mano!

La band si racconta

Noi siamo gli Spirytus96, una band nata nel 2019 dai cinque compagni di classe: Linda Grizzaffi, Carola Trutti, Giacomo Carrano, Giuliano Ghidini e Luca Besutti (membro del gruppo fino al 2023). Nel nostro repertorio ci sono i brani inediti che si ispirano al movimento del flowerpower degli anni Settanta. Durante i primi anni della nostra attività abbiamo suonato in piccoli contesti genovesi, savonesi e torrigliesi, fino alla vincita come band del concorso Genvision 2022, dopo il quale abbiamo acquisito maggiore visibilità e iniziato a instaurarci nel panorama underground genovese. Nell’estate del 2023 abbiamo iniziato il progetto “Sbronza”, il primo album registrato in totale autonomia insieme all’amico Marco Milanese.

