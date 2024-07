Mate – Il nuovo singolo “Nudi come l’aria”

Il brano dell’artista distribuito da Virgin Music dal 5 luglio negli stores e nelle radio

“Nudi come l’aria” è il nuovo e atteso singolo del poliedrico artista Mate, distribuito da Virgin Music per Boot Music Group di Nicolo Pentimone, sui principali stores digitali e dal 5 luglio nelle radio italiane in promozione nazionale.

Il brano nasce da un’esperienza in prima persona dell’artista, dove si fa riferimento ad una relazione nata come un fulmine a ciel sereno fino a trasformarsi in un’amicizia solida, quasi come se non ci fosse stato nulla prima. Mate evidenzia come gli eventi della vita possano andare ad incidere su una passione nata per caso in una notte infuocata e come una semplice avventura amorosa possa diventare qualcosa di più profondo e nobile. Un inno a viversi le cose senza imbarazzo e a spogliarsi del proprio scudo perché non si sa mai cosa ci riserva la vita.

Fabio Matera in arte Mate è un artista classe 1990 che nasce con l’hip hop nel 2009. Nel corso degli anni sviluppa numerosi brani dai quali escono fuori un album “Stay strong”2013, un mixtape “La volta buona”2014 e un Ep “10 anni dopo”2020 con l’amico e socio storico Sheid (Roberto Fasano) per poi finire con un album da solista “Tra amore e bugia” nel 2019.

Sviluppa numerose esperienze nel campo, tra Contest, live, radio, tv e l’evoluzione artistica lo porta da rapper ad essere un artista a 360 gradi, molto più cantante con sonorità Pop e Reggaeton. Gli ultimi singoli “Queen” “B.B.S.” in collaborazione con Sheid con suoni reggae e da club, e “Sulla pelle” pezzo vissuto in prima persona Pop e BE STRONGER distribuito dalla Boot Music Group, sono gli ultimi lavori. Partecipa attivamente sull’album di SHEID con il brano “Revolver” e in una collaborazione con PAKO sul brano estivo “El Verano”. Parteciperà alla prossima edizione di “The Coach” talent show in onda su La7. Attualmente al lavoro sul secondo album da solista “INDELEBILE”.

Instagram: https://www.instagram.com/mate90official/?img_index=1

TikTok: https://www.tiktok.com/@mateofficial90

YouTube: https://www.youtube.com/@matesheidofficial/featured

https://www.youtube.com/channel/UCAKZTRhLLBoYa4rraYy0U-A

