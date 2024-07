MODA E MESSAGGI SOCIALI CON FASHION BREAK RULES

La moda diviene inclusiva, solidale e attenta all’ambiente: è questo l’importante messaggio lanciato dal Fashion Break Rules svoltosi alle storiche Scuderie Estensi di Tivoli

La moda ha sempre giocato un ruolo cruciale nella società, riflettendo cambiamenti culturali, economici, sociali e tecnologici. Per questa ragione è importante, in questo settore, stupire, come fecero ad esempio Twiggy e Mary Quant, che resero la moda un simbolo di libertà e ribellione, ma è fondamentale anche studiare ed essere consapevoli del meraviglioso e ricchissimo passato. Oggi, la moda è cambiata, è più inclusiva e sostenibile, con una maggiore attenzione alle diversità e all’ambiente. Gli stilisti di oggi non solo creano capi innovativi, ma promuovono anche valori fondamentali come l’etica e la sostenibilità. Ricalcando proprio queste linee concettuali, le sfilate, che si sono svolte alle Scuderie Estensi di Tivoli il 30 giugno scorso, hanno portato in passerella abiti, second hand e modelle con disabilità.

L’evento Fashion Break Rules, giunto alla sua 2° edizione, è stato magistralmente condotto dalla giornalista ERIKA GOTTARDI ed è stato ideato e organizzato dalle Associazioni MTM EVENTS di Massimo Meschino e STARS FOR PEACE IN THE WORLD di Maria Berardi con il sostegno della 3B Production Film, il giornale Impronte, il contributo di Think Tank Lab, e dei partner Itop Officine Ortopediche, l’Accademia l’Arte nel cuore, l’allevamento di cani Le ali di Pegaso, il Pegaso Western Show. Il tutto con il patrocinio del Comune di Tivoli, nella persona del sindaco MARCO INNOCENZI e della consigliera avv. CLIZIA LAURI.

Così, ragazze, ragazzi e bambini, tutti non professionisti, hanno sfilato per ELENA RODICA ROTARU, che con il suo progetto Sarte Avventura, dona nuova vita agli abiti da sposa degli anni ‘50,’60 e ‘70. Perla giovanissima designer GIORGIA BENIAMIN SALIB, che a soli 22 anni ha già creato una fortunata linea donna estremamente personalizzata, dal concept minimal e provocatorio, pensato per una donna sicura di sé, forte e sensuale. Per AR.TE COUTURE di ARMANDO TERRIBILI, che con una pluriennale esperienza, maturata negli atelier dei più altisonanti nomi dell’alta moda internazionale, ha mostrato in passerella la sua idea di donna, elegante e romantica, che ama però non passare inosservata, indossando look ispirati alla Roma della “dolce vita” e delle grandi dive della cinematografia. Per l’infaticabile e poliedrica MARIA BERARDI, che con la sua linea MISS NANETTE, allegra, ma anche sognante, pensa ad una donna moderna, ma che ama condividere le sue giornate con il proprio amico a quattro zampe, realizzando così creazioni pratiche, senza rinunciare però allo stupore del sogno, concretizzato in magnifici tulle voluminosi e colorati. Fanno parte delle creazioni Miss Nanette anche splendidi accessori e abitini per cani, pensati proprio per la meraviglia di coinvolgere i nostri compagni di vita pelosi, nelle nostre occasioni mondane.

A chiusura della serata MASSIMO MESCHINO, ha presentato il suo progetto relativo agli abiti da sposa sociali. Il progetto prevede l’apertura di un centro, in cui verranno raccolti gli abiti da sposa che le persone vorranno donare e che verranno poi affittati a cifre simboliche alle spose a budget ridotto.

Il bellissimo pomeriggio trascorso all’insegna dell’eleganza e della solidarietà, è stato allietato dalla musica di due bravissimi cantanti: JANO DI GENNARO e ANNA FUSCO, nonché dalle performance della ballerina e coreografa JESSICA TOMEI.

L’importanza di questa manifestazione è stata sottolineata dalle parole di intervento del dott. BENIGNO PASSAGRILLI, direttore del magazine IMPRONTE e da PIETRO BORZACCA, regista e proprietario della 3B PRODUCTION FILM, che hanno ricordato come “le Impronte sono esattamente quelle che ogni essere vivente lascia al suo passaggio ed è esattamente dal tipo di impronta si possono determinare molti elementi caratterizzanti di coloro che le hanno lasciate”, ma hanno anche sottolineato quanto grande ed importante sia il significato della parola “insieme”.

La direzione artistica dell’evento è stata affidata alla storica della danza e autrice BARBARA SIMONA GOTTARDI, presidente dell’associazione culturale LA FUCINA DELLE MUSE, mentre il coordinamento delle modelle e modelli è stato affidato a CAMELIA BIRLAU.

Infine, gli abiti di tutte le sfilate sono stati impreziositi dalle originali acconciature di MARILENA BACANU, mentre MANOLO RUGGERI e FABIO BUONANNO, fotografi ufficiali dell’evento, hanno contribuito, con il loro lavoro, ad immortalare i momenti più importanti, mentre il video maker TINO MAIOLO, ha diretto le riprese integrali della manifestazione in diretta su FORMIA TV.