Junior Luis – “Mi Diamante”: nulla avviene per caso! | RECENSIONE

“Mi Diamante”, il nuovo singolo di Luigi Junior Campagnino, in arte Junior Luis, è un brano coinvolgente e che entra in testa facilmente, dal forte potenziale radiofonico. Nel testo si parla di un incontro, apparentemente fortuito, tra due. Ma poiché, come si suol dire, nulla avviene per caso, ben presto si trasforma in qualcosa di molto avvincente e trascinante. Una tematica del genere, forse apparentemente banale, nasce invece dalla mente, e soprattutto dal cuore, di un artista che si è approcciato alla musica quando era soltanto un ragazzino, ispirandosi alle vicende sentimentali degli adolescenti alle prime armi. Inoltre, il nostro Junior Luis ha trovato, per cercare un corrispettivo al maschile, il suo Apollo ispiratore in Pino Mango, il grandissimo cantautore lucano: il quale, per citare una sua famosissima canzone, gli è rimasto nel cuore, in qualità di spirito guida, come una rondine.

In riguardo alla musica, abbiamo un brano vivace e orecchiabile, attuale, su cui risalta la voce ispirata del nostro artista. Del resto, egli ha ricavato da Mango anche l’attitudine ad una spiccata mescolanza di generi musicali, grazie alla quale si sta facendo strada, meritatamente, nel panorama musicale italiano, crescendo e maturando sempre più. Del resto, secondo Giacomo Puccini, l’ispirazione è un risveglio, una fuga da tutte le facoltà umane, e si manifesta in tutte le grandi conquiste artistiche: incluse, come in questo caso, le conquiste musicali.





