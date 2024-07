Marianna Bonavolontà ospite di un Festival Cinematografico, un premio speciale per “Un caffè al volo”

Mancano poco più di due settimane a uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno, che si terrà in uno dei borghi più affascinanti d’Italia. Un festival che non solo celebra la settima arte ma che, quest’anno, vedrà tra i suoi ospiti d’onore la giornalista e scrittrice Marianna Bonavolontà.

La Bonavolontà, madrina di numerosi eventi legati al mondo della aviazione e figura di rilievo nel panorama giornalistico nazionale, sarà premiata per la miglior comunicazione grazie alla sua seguitissima rubrica “Un caffè al Volo”. Questa rubrica, amata dal pubblico per il suo mix di curiosità e aneddoti, offre uno sguardo unico sul mondo dell’aviazione, raccontando storie straordinarie e intervistando top-gun e personalità del settore. Un lavoro che non solo informa, ma avvicina il pubblico al mondo del volo militare con uno stile fresco e coinvolgente.

Un Festival di Stelle e Storia

Il festival, ospitato in un borgo noto per la sua bellezza pittoresca e il suo ricco patrimonio storico, si prepara ad accogliere numerose celebrità del cinema. Registi, attori e personaggi illustri che hanno fatto la storia del cinema italiano saranno presenti per celebrare la magia della settima arte. Tra i nomi confermati, figure iconiche che hanno lasciato un’impronta indelebile nelle pellicole più amate e premiate.

Un Premio Speciale per “Un Caffè al Volo”

Marianna Bonavolontà riceverà il riconoscimento per il miglior progetto di comunicazione, un premio che celebra l’eccellenza del suo lavoro in “Un Caffè al Volo”. Questa rubrica si distingue per la sua capacità di trasformare storie tecniche e dettagliate in racconti accessibili e affascinanti per tutti, riuscendo a coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.

Bonavolontà non è nuova a riconoscimenti e incarichi prestigiosi. Già premiata da Beyond The Magazine, l’iconico magazine internazionale di moda e lusso come Personaggio dell’anno nel 2022, oggi è anche Responsabile delle Relazioni Esterne del DAA (Dipartimento Attività Aeronautiche dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia) e Madrina del celebre aereo G-91, ha consolidato la sua reputazione come ponte tra il pubblico e l’affascinante mondo dell’aeronautica.

Un Legame con il Volo di Famiglia

La passione di Marianna per il volo è profondamente radicata nella sua storia familiare. Nel 1994, da giovanissima, fu una delle prime persone a osservare l’AMX in volo durante la cerimonia di presentazione presso la base di Amendola e il saluto all’uscente aereo in carica G91. Un evento reso ancora più speciale dalla presenza di suo padre, il Tenente Colonnello Luigi Bonavolontà, famoso top-gun degli anni ’60 e ’70. Un momento che rimane una pietra miliare nella sua carriera e nel suo amore per l’aeronautica.

Un’Attesa Che Cresce

L’attesa per questo straordinario festival cresce di giorno in giorno. L’opportunità di ascoltare dal vivo Marianna Bonavolontà, di celebrare il suo contributo alla comunicazione e di vivere l’incontro tra cinema e storie di volo rende questo evento un appuntamento imperdibile. Appassionati di cinema e di aeronautica, unitevi a noi in questo viaggio tra stelle del grande schermo e del cielo, in uno dei luoghi più affascinanti della Penisola.