Prima edizione del Molfest a Molfetta (BA) il 29 E 30 Giugno 2024.

Il prossimo weekend (29 e 30 giugno) Molfetta (Ba) sarà teatro della prima edizione di MolFest, il festival di cultura POP che si terrà , ad ingresso gratuito, voluto dal Comune di Molfetta e organizzato da STEP. Un festival che sarà un’esperienza unica, volta a valorizzare la bellezza e la cultura del territorio celebrando varie forme di arte. Non solo spettacoli, ma anche grande spazio ad oltre 60 associazioni locali. Queste ultime avranno un ruolo di primaria importanza nel poter offrire un’offerta culturale e inclusiva di alto livello.

Oltre 100 eventi per un festival che, tra colori, emozioni, suoni parole e appartenenza, sarà una vera e propria esplosione POP. Tema di questa prima edizione “Kindness”, la gentilezza. Tanti gli ospiti fra i quali Cristina D’Avena, Gisella Cozzo, Simone Bianchi, Ubaldo Pantani e Paolo Camilli. Abbiamo parlato di MolFest con Paolo Gualdi dell’organizzazione STEP.

Intervista con Paolo Gualdi dell’organizzazione STEP

MolFest prima edizione: che festival sarà?

“Sarà sviluppato secondo una nuova concezione. Oltre a tutto il mondo Pop e Nerd, avrà anche una grandissima parte gestita e dedicata al tessuto sociale locale in cui abbiamo coinvolto tantissime associazioni”.

Come saranno suddivise le aree?

“A blocchi di zone intorno alla città vecchia. Si comincia dall’Area Cosplay con tante attività per i ragazzi che avrà una parte dedicata al mondo della fotografia, un’altra al mondo dei cosplay che faranno attività ingaggianti (Ghostbusters, Dragon Ball e altro). Una bella area mercatale su Corso Dante, poi la Banchina con dedicata al fumetto, all’Artist Alley con gli autori, gli scrittori, i disegnatori, gli artisti e i giochi da tavolo e di ruolo. Da lì ci si allarga sulla città vecchia quindi sulla spiaggia con il villaggio medieval fantasy (Baia delle Sirene). Dentro la città vecchia si andrà al Torrione Passari sul mondo di Games of Thrones e al tramonto faremo anche dei concerti acustici. Nel Giardino dei Mammoni l’area dedicata alla Lega del Filo d’Oro con un tunnel sensoriale. La Chiesa della Morte con la mostra di Ennio Bufi, autore del manifesto di MolFest.

In piazza Municipio c’è un altro palco sul quale si terrà il concerto finale e tutta la parte dedicata agli eSport”.

Chi avrete fra gli ospiti?

“Gli ospiti, che potete trovare sul nostro sito www.molfest.it , sono divisi per sezione: ognuna ne ha a cinque stelle. Per la musica ad esempio Cristina D’Avena, per il Comics Simone Bianchi. In questa area, oltre a nomi famosi, ci saranno ospiti importanti locali riconosciuti a livello internazionale come Andrea Dentuto, l’unico disegnatore italiano ad aver disegnato per il fumetto di Lupin III in Giappone. Per il cinema Paolo Camilli e Ubaldo Pantani, dal mondo Cosplay tanti ospiti”.

In questo festival il ruolo delle associazioni è fondamentale: come mai ne avete coinvolte così tante?

“Ci tenevamo a fare un festival che nascesse dal basso e rispondesse al tema “kindness” (la gentilezza). Le associazioni nella loro città svolgono un ruolo molto importante di coinvolgimento di persone e aiuto sociale, non sono cioè solo quelle che fanno spettacoli, ma anche che curano l’altro. Abbiamo voluto dare uno spazio di rappresentanza a loro, “The Village”, che sia un punto di ritrovo per le persone che non conoscono questo tipo di mondo e possono entrarne a far parte”.

MolFest è un festival molto innovativo: quali sono le vostre aspettative come organizzatori?

“Crediamo molto che questo festival avrà un fortissimo appeal sul pubblico, sia sulla cittadinanza locale e dei dintorni ma anche fuori regione. Il festival è valorizzato da una location che ne esalta ancor di più la qualità. Sappiamo che il territorio pugliese è molto ricettivo per questo tipo di eventi: ciò che stiamo facendo viene ancor più esaltato dalla bellezza della città. Un ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il supporto e alle istituzioni e allo staff del Comune di Molfetta per il grosso lavoro che stanno facendo per permetterci la realizzazione dell’evento”.

