Gipsy Kings by André Reyes a Taormina 8 agosto 2024

I Gipsy Kings By Andre’ Reyes, in data 8 Agosto 2024 ore 21.00, Teatro Antico Taormina, in concerto, unica data in Italia del tour mondiale.

Leggenda della rumba, più di 30 anni di successi sul palco e 60 milioni di album venduti. André Reyes ha fondato i mitici Gipsy Kings. Ora mantiene vivo il nome della band che ha reso popolare “Bamboleo” o “Djobi, Djoba”.

I Gipsy Kings di André Reyes, con la loro musica flamenco rumba influenzata dal pop, hanno venduto più di 60 milioni di copie. I loro primi singoli «Djobi Djoba», «Bamboleo» e «Baila Baila» erano popolari in tutto il mondo.

Il loro album Gipsy Kings è stato un grande successo in diversi paesi d’Europa, soprattutto in Francia, Italia, Inghilterra e Spagna. In seguito sono stati riconosciuti in tutto il mondo.

Il loro adattamento della canzone «Hotel California» faceva parte della colonna sonora originale del film «Il grande Lebowski», così come il loro adattamento della versione spagnola di «You’ve Got . A Friend in Me» per la colonna sonora originale del film Toy Story 3 (2010). André Reyes dei Gipsy Kings ha ricevuto il premio della Società dei Compositori di Francia «SACEM 2012».

André Reyes

André Reyes, nato nel 1967 ad Arles, in Francia, è un membro fondatore dei Gipsy Kings, acclamati a livello internazionale. Con un viaggio musicale che dura da oltre tre decenni, André ha lasciato un segno indelebile nel mondo del flamenco, del pop e della musica latina.

Sette anni fa, André si è avventurato in un nuovo capitolo della sua carriera musicale fondando la sua band, giustamente chiamata “Gipsy Kings by André Reyes”. In questa entusiasmante impresa, collabora con la sua famiglia, inclusi suo figlio, nipoti e cugini. Insieme, formano un ensemble dinamico che continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo.

In particolare, André Reyes è il vincitore del Grammy Award Latino per il suo eccezionale contributo all’album “Savor Flamenco”, creato con la sua band originale Gipsy Kings. Questo riconoscimento attesta la sua genialità artistica e l’impatto duraturo della sua eredità musicale.

Come per un artista esperto, la passione di André per la musica lo ha portato in un viaggio in tutto il mondo, condividendo le ricche tradizioni della cultura gitana attraverso le sue emozionanti esibizioni. Sia sul palco con i Gipsy Kings sia alla guida del suo ensemble, André Reyes rimane una figura centrale nel vibrante arazzo della musica flamenca, incantando il pubblico e preservando il patrimonio musicale gitano per le generazioni a venire.

I biglietti

Biglietti disponibili su Ticketone: https://www.ticketone.it/event/gipsy-kings-by-andre-reyes-teatro-antico-di-taormina-18839033

