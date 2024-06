Ivan Zannini – Il singolo “Parlami”

Il brano del cantautore sugli stores digitali e dal 31 maggio nelle radio

“Parlami” è il singolo dell’artista e cantautore Ivan Zannini, che lancia l’album “Tra sogno e realtà” con l’etichetta Sonos Music Records e edito da Maffucci Music. Il brano è sui principali stores digitali e dal 31 maggio nelle radio italiane in promozione nazionale. “Parlami” sta a sottolineare principalmente l’importanza di avere sempre un dialogo abbastanza confidenziale in una coppia e soprattutto costante anche per spiegare le piccole cose che il più delle volte sono loro a far prendere il sopravvento in maniera pericolosa al rapporto.

“Una canzone a cui tengo tanto in quanto è stata scritta in un periodo della mia vita abbastanza buio e perso per alcuni litigi in famiglia e per una storia sentimentale priva di spiegazioni valide per essere in banca rotta.” Ivan Zannini

L’artista continua: “Un tardo pomeriggio di febbraio mentre ero di ritorno verso casa, stanco della situazione che diventava sempre più pesante, ma che in quel momento stavo iniziando a metabolizzare vengono fuori delle piccole frasi del tipo: “Ma almeno dammi una risposta, dimmi almeno un sì, che non sia solo quella che non è finita qui”. È come se non accettassi il fatto di essere stato escluso dalla persona che fin poco tempo fa era l’altra mia metà. Dissi però CHE questo poteva essere un bel ritornello di una canzone. E così tornai a casa e nell’ora di un bellissimo tramonto scrissi Parlami. Ecco, la musica, le canzoni hanno tutte un punto di partenza e una direzione ben precisa, ma è il viaggio alla fine a raccontarci tutto, ed io posso dire di averlo fatto.”

