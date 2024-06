L-Rhose – Il nuovo singolo “Every night”

Il brano del duo sugli stores digitali e dal 31 maggio nelle radio

“Every night” è il nuovo singolo del poliedrico duo L-Rhose, composto dai fratelli Francesco e Luca Reale, sui principali stores digitali e dal 31 maggio anche nelle radio in promozione nazionale. La canzone, che si sviluppa su un pattern di basso ritmato e ben marcato fondendosi in atmosfere oniriche ed a tratti sognanti, esplora la dicotomia tra il giorno, quando tutto è attivo, vivo, vivace ed ognuno di noi accantona i propri timori e le proprie incertezze per rapportarsi e confrontarsi con il Mondo e la notte, quando tutto tace e si resta soli, al buio, con i propri pensieri, i propri desideri, le proprie paure ed i propri dubbi, alla ricerca di qualcuno o qualcosa che possa aiutarti ad affrontarli.

Gli artisti raccontano: “A volte l’oscurità della notte serve anche a nascondere se stessi dal mondo intero, lo stesso che hai provato ad affrontare e sei riuscito a dominare durante il giorno: ma quando viene buio e sei stanco, i pensieri e le paure a cui non sai dare una risposta possano prendere il sopravvento e consumarti se sei stremato e hai perso le forze. Anche se provi a nasconderti, la tua tempesta interiore viene a cercarti e ti trova mettendoti di fronte alle scelte da prendere, non puoi più rimanere al sicuro nel tuo nascondiglio: e allora ti affidi a lei, alle sue parole e ai suoi gesti, per costruire il tuo riparo e metterti al sicuro, lei che è in ogni singola piccola cosa e in ogni tua preghiera, lei che ti dà la forza di uscire finalmente allo scoperto per affrontare tutti i tuoi dubbi e i tuoi demoni. Poi la notte passa, lei svanisce e tu sei di nuovo al sicuro, almeno fino al prossimo tramonto, anche se sei consapevole di non avere preso ancora la tua decisione definitiva.”

“E alla fine ti rendi conto che forse la tua paura più grande e pericolosa è proprio quella di ardere completamente per lei, disarmato e inerme, lei che ti toglie ogni respiro, ogni difesa e ogni arma e che sai essere la tua unica salvezza così come al contempo il tuo più grande tormento. E il sole sta rinascendo di nuovo, in attesa di tramontare ancora e lasciarti in preda a un’altra notte in cui non potrai restare nascosto a lungo, perché lei ti troverà e allo stesso tempo ti metterà in salvo e sarà così sempre, perché alcune cose non puoi spiegarle e non si comandano, vengono per natura come il giorno e la notte…” L-Rhose

Nel mondo del “Pop” l’espressione e la creatività crescono e mutano non sempre nella direzione del tempo; l’evoluzione artistica, nella musica, fluttua fra trasformazioni innovative, contaminazioni e ritorni ad epoche che hanno lasciato indelebili tatuaggi nella storia.

Fedeli a questi principi di ripercorso evocativo, ma sempre in forma moderna, Francesco e Luca Reale hanno realizzato L-Rhose, un progetto musicale meglio descritto in “pop/rock style”, in cui raffinati arrangiamenti esaltano le canzoni e le loro caratteristiche melodiche; L-Rhose è l’idea, il pensiero nel fare musica, raccontando nei testi le emozioni di momenti intensi, risvegliando l’animo umano, le sue fragilità, contraddizioni ed aspirazioni. Francesco e Luca sono fratelli, entrambi autori ed interpreti delle musiche e dei testi, di ciò che considerano il loro progetto di “famiglia”, maturato nel tempo attraverso anni di ricerca stilistica. I temi dominanti delle loro canzoni sono l’amore ed i sentimenti; cantate prevalentemente in inglese, emergono in esse forme poetiche e sospirate, che esaltano l’elemento emotivo, sensoriale, particolarmente accentuato in alcune parti dei brani; caratteristiche rintracciabili e identificabili sin dalla loro prima uscita discografica ufficiale, “Sleep, my L, sleep”. Un Pop-Rock melodico, mai banale, mai urlato, che ti porta nei sogni, nei pensieri, in un viaggio ricco di libertà.

