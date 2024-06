Massimiliano Pes incanta a “Pomeriggio con Noi”: non solo fitness

Massimiliano Pes, giovane fitness-influencer appena trentenne, ha fatto un’apparizione memorabile nel programma televisivo “Pomeriggio con Noi”, trasmesso su Cusano Italia TV e condotto da Tommaso Franchi.

Pes ha condiviso il suo percorso personale, raccontando come il fitness lo abbia aiutato a superare la timidezza e ad acquisire maggiore fiducia in se stesso. “Ho iniziato ad allenarmi per sentirmi meglio con me stesso e ho scoperto che il vero cambiamento parte da dentro,” ha confessato. “L’autostima che deriva dal prendersi cura del proprio corpo è ineguagliabile.” Simpatico anche l’aneddoto su alcuni video lanciati sui social dove ha iniziato ad allenarsi in metropolitana in vagoni pieni.

Oltre il Fitness c’è anche altro

L’intervista ha rivelato un Massimiliano Pes che va oltre l’immagine superficiale spesso associata ai social media. Pes ha parlato del suo approccio sano alla vita, dove il benessere mentale è considerato tanto importante quanto quello fisico. “La mente e il corpo sono interconnessi. Una mente sana supporta un corpo sano e viceversa,” ha spiegato, incitando gli spettatori a cercare un equilibrio che includa anche la salute emotiva.

La Timidezza come motore del successo

Uno degli aspetti più toccanti dell’intervista è stato il racconto di Pes sulla sua battaglia contro la timidezza. “Essere timido non significa essere debole. La mia timidezza mi ha spinto a cercare modi per migliorare e per superare le mie paure,” ha detto. Pes ha rivelato come la sua carriera nel fitness e la presenza sui social media lo abbiano aiutato a superare questa sfida personale, trasformandola in un punto di forza.