Il ritorno di Sab Sista – Highlander (The Last Cowgirl)

Sab Sista torna in scena pubblicando Highlander (The last cowgirl) e annunciando l’uscita del suo nuovo disco ufficiale che vedrà la luce nell’estate del 2024.

Dopo la pubblicazione di Desaparesista nel 2017 per BM Records, Sab Sista ufficializza il suo ritorno firmando con KML, etichetta discografica indipendente con sede ad Amsterdam.

Il singolo, prodotto da Lefty per Chetelodicoafare prod, prende ispirazione da un articolo pubblicato su RollingStone nel 2021 in cui l’autore, parlando di Sab Sista, conclude semplicemente definendola Highlander.

Sab Sista spiega:” Quando ho letto quell’articolo mi sono emozionata. Vista l’adeguatezza e la relazione con il concept che accompagnerà il disco intero mi sembrava perfetto sceglierlo come titolo di questo singolo. Chi conosce e sa chi sono e come vivo riconoscerà all’istante quanto mi rappresenta. Sab Sista è Highlander!”





Highlander è un pezzo rap femminista e di sfogo in cui le skills liriche e il flow si miscelano a citazioni, rabbia e spaccati di vita personale. Sab Sista racconta: “L’obiettivo è continuare a ispirare nuove generazioni di ragazze a proseguire le mie orme in questo spaccato italiano dove il rap è ancora considerato patriarcale. Non è e non deve essere così. Imparate a darvi valore.”



Highlander (The last cowgirl) ha un tappeto sonoro fresco e minimal che strizza l’occhio alla dance e all’elettronica. Il suono spalleggia la visione dell’artista che, con la sua coerenza, coi suoi valori e la sua attitudine del passato, cerca sempre stilisticamente un’evoluzione.



Il brano, disponibile su tutti gli store digitali, è accompagnato da un video diretto da Dado Orlandi che prende ispirazione dalla serie “Copenaghen Cowboy ” concepito dal visionario regista Danese Nicolas Winding Refn.

Il video, con atmosfere noir al neon ed effetti fluo, gioca una parte importante essendo tipicamente d’autore e in totale contrasto con il rap ruvido dell’artista. Come nella serie televisiva, Sab Sista interpreta Miu, esile e fragile come una farfalla e allo stesso tempo un lupo che lotta per sé e per chi la ama.

Guarda il video



