Ziara – Il nuovo singolo “TRANKILA MAMÁ”

“TRANKILA MAMÁ” è il nuovo e atteso singolo dell’artista e cantautrice Ziara, sui principali stores digitali e dal 7 giugno nelle radio italiane in promozione nazionale. Un mix di sonorità di tendenza pronte ad esplodere per una estate sensuale e sognante. Il ritornello che strizza l’occhio al mondo radiofonico è un cocktail da buttar giù in un solo sorso. Con ghiaccio o senza non fa alcuna differenza: ne vorrete ancora e ancora!

Il brano nasce da una ipotetica e sognante telefonata a mia madre in una notte d’estate: spunto per una confessione a me stessa sulla fragilità che la mia anima vive per se stessa e per tutti i cuori “di cristallo”, come si ascolta nel ritornello del brano. Le anime di cristallo pur fragili esprimono tutta la verità della vita anche nel suo aspetto più leggero: la netta sensazione di essere vivi è fra le principali attitudini che contano nel mio mondo, dando valore a questa caratteristica come un vantaggio e non una debolezza per la mia personalità.

“Il video del singolo è frutto di un lunghissimo lavoro sartoriale ed artigianale che ci ha impegnato più di 22 ore per l’allestimento dei set. Abbiamo scelto l’utilizzo di teli di plastica biodegradabili esasperandone la presenza e diffusione nella natura come denuncia per una maggiore attenzione al rispetto del pianeta. Ora ciò che più mi preme è offrirlo a tutti voi con l’obiettivo che la mia musica vi arrivi al meglio.” Ziara

Ziara, cantautrice italiana dalle spiccate doti canore influenzate da sfumature timbriche scure su una dinamica estensione vocale che caratterizzano uno stile indipendente ed in continua ricerca sperimentale. La passione per le tendenze del Dark pop internazionale contaminate con la cultura rap contemporanea spagnola ispirano il suo panorama musicale, generando una produzione vivace e dissacrante in cui rimane comunque evidente l’influenza della tradizione Pop italiana. Dopo un’esperienza professionale decennale, calcando i palchi e la scena musicale delle Isole Canarie, supera i provini e partecipa al programma televisivo “The Voice” Spagna (“La Voz-España”) nell’anno 2020, vivendo una delle esperienze più costruttive ed emozionanti della sua crescita artistica.

Esordisce in Italia, in produzione indipendente, con il suo primo brano “Com’è il mare” ad aprile 2023, pezzo caratterizzato da un intimo significato autobiografico ed uno stile pulito e nostalgico. Seguono nello stesso anno i tre singoli: “Agua de tu Alma” (luglio 2023), “Ay Nena” (agosto 2023), “Paranoia” (dicembre 2023). Nel novembre 2023 notata ed apprezzata da un popolare canale media di IG, viene convocata per comporne il Jingle ufficiale “Prima volta di” destinato a guadagnare 53k di views in poche settimane. Nel febbraio 2024 esce il singolo “Filo” che inaugura il suo nuovo progetto. Attualmente in promozione nazionale col nuovo singolo “TRANKILA MAMÁ”.

