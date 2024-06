Luca Amoroso – Il singolo “La lamentela delle quattro e un quarto”

Il secondo singolo estratto dall’album di prossima uscita

“La lamentela delle quattro e un quarto” è il secondo singolo estratto dall’album di prossima uscita dell’eclettico artista, musicista e cantautore Luca Amoroso, sui principali stores digitali, distribuito da The Orchard Music del gruppo Sony Music e dal 31 maggio nelle radio italiane in promozione non solo nazionale ma anche oltreoceano. Produzione curata nei minimi dettagli dagli arrangiamenti ben strutturati che evidenziano la personalità di Luca Amoroso, figlia di una maturità artistica raggiunta ormai a pieni voti. Il singolo è pronto per essere gustato a 360 gradi con anima e corpo, accompagnandoci per mano in un’altra dimensione sonora dove emotività e pathos regnano sovrani.

La canzone tratta il tema del tradimento e di tutte quelle paure che ne scaturiscono da esso. Il tradimento è un tema fondamentale che troviamo sin dai miti antichi e nella Bibbia. Il tradimento assume diverse sfumature e nella canzone ad essere tradita è una donna, che affronta le sue paure ricercando nella sua mente elementi che possano aiutarla a confutare la sua ansia, ma che trova solo ombre di conferme e ulteriori paure ed insicurezza.

“Alla fine del tradimento si rimane senza forze o autostima in se stessi e negli altri, in quanto si verificano dei sospetti oppure ci si rende conto di aver sopravvalutato e dato troppo ad una persona che non lo meritava. Ricollegandoci alla metafora della Bibbia, questo ci ricorda il caso di Giuda.” Luca Amoroso

