Elsi – Il singolo “Il mio giorno migliore”

Il brano della cantautrice sugli stores digitali e dal 31 maggio nelle radio

“Il mio giorno migliore” è il nuovo singolo dell’artista e cantautrice Elsi, sui principali stores digitali e dal 31 maggio nelle radio italiane in promozione nazionale.

L’artista racconta: “Il brano è un grido di rinascita. Nasce in un pomeriggio di pioggia, ma col sole dentro di me. Un’opportunità che do a me stessa per crescere ed evolvermi verso la mia versione migliore. Libera di guardarmi allo specchio e sorridere, perché finalmente riesco a vedere il mio vero io, senza maschere, e di seguire i miei sogni, senza più lasciarmi trascinare dal passato. Vivere ogni momento con gratitudine e gioia, aspettando il mio giorno migliore consapevole che ogni attimo va apprezzato appieno. Lasciar andar il passato non significa dimenticare, piuttosto esserne grati per averci aiutato ad essere la persona che siamo oggi”.

Ascolta il brano

“Il mio giorno migliore è un viaggio di accettazione. Ricominciare da me significa prendere il controllo della mia vita, delle mie scelte e delle mie emozioni. Significa credere in me stessa, nelle mie capacità e nel mio valore. Significa essere la protagonista della mia storia e non lasciare che il passato condizioni il mio presente e il mio futuro. È tempo di guardare avanti, di accettare ciò che è stato e di lasciarlo andare. È una sfida, lo so, ma sono pronta ad affrontarla. Sono pronta a mettere un punto a tutto ciò che è stato e a cominciare una nuova pagina della mia vita, piena di speranza, di fiducia e di amore per me stessa.” Elsi

Storia dell’artista

Gelsomina Varletta, in arte Elsi. Nata a Maddaloni (CE) il 18 maggio del 1994. Laureata in “Musicologia” presso l’università La Sapienza di Roma. Qualifica in “Vocal coach”. Inizia la sua carriera artistica a 17 anni, studiando presso Key Music in Marcianise, con il maestro Luigi Bollito, in arte Luis Navarro. Nel 2017 vince il festival “Una voce per la Campania” ed è proprio questa vittoria ad aprire nuove strade; partecipa nello stesso anno ad un talent “Ti va di cantare?5” e successivamente è parte del Musical “Miele”, per festeggiare i quarant’anni di carriera del “Giardino dei semplici” presso il “Teatro Troisi” di Napoli. Nel 2018 partecipa alle semifinali di Castrocaro su Rai 1. Nell’estate del 2018 accompagna come corista Viola Valentino e Luis Navarro in diversi concerti in tutta Italia. Incide nel corso degli anni 4 inediti dai titoli “Non mi ami più”, “Solamente tu”, “Il primo appuntamento” e l’ultimo “Il mio giorno migliore”, attualmente in promozione nazionale, che si posiziona 54° in classifica su iTunes e dove per la prima volta è anche autrice insieme a Luis Navarro.



Facebook: https://m.facebook.com/gessi.varletta

Instagram: https://www.instagram.com/gessi_varletta_elsi

YouTube: https://youtu.be/-XMFyeCUFGE?feature=shared

TikTok: https://www.tiktok.com/@gessivarletta?_t=8mfvU0B4Nwe&_r=1

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me: