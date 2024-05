Grande successo per la terza edizione di Glamour Roma Capitale

Si e’ svolto lo scorso 24 Maggio nel prestigioso Spazio Novecento di Roma la terza edizione di Glamour Roma Capitale, un evento straordinario organizzato da ACS, Associazione Centro Spettacolo, sotto la guida del Presidente Gino Foglia e con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma, Assemblea Capitolina, Fipi e Avi.

L’atmosfera di fascino e raffinatezza che caratterizza Spazio Novecento e’ stato il palcoscenico perfetto per una serata dedicata all’arte, alla moda, alla musica, allo spettacolo, alla gastronomia, incontrando personaggio del mondo dello spettacolo, giornalisti, autori, associazioni, imprese e imprenditori confermando così Glamour Roma Capitale come un punto di riferimento degli eventi a Roma.

L’evento e’ stato presentato dalla conduttrice e giornalista Francesca Rasi con la straordinaria partecipazione del grande Pippo Franco.

Gli ospiti sono stati accolti da modelle preparate con eleganza dal look maker Sergio Tirletti e vestite dalla stilista russa Helen Romanova con le sue creazioni ad uncinetto.

Come nelle precedenti edizioni, la moda e’ stata la protagonista indiscussa dell’evento, con la partecipazione di rinomati stilisti e marchi di prestigio, tra cui spiccano i nomi di Eleonora Altamore con la sua collezione unica dedicata a Giacomo Puccini dal titolo “Madame” , Gianni Caputo Pellicce Milano, LinaSolo con le sue borse, i talentuosi bambini di Casting Bambini e Debbie Kamakosa 51 stilista angolana.

La serata ha visto come protagonisti musicali la Madrina NUMA Palmer, la cantante Cinzia Tedesco, il violinista Gaspare Maniscalco, la cantante lirica Salvina Maesano, Katarina, Frank Amore, Aax Donnell by Traks, Jean Michelle Byron, regalando agli ospiti un’esperienza musicale indimenticabile.

Non e’ mancato l’omaggio all’eccellenza italiana attraverso un emozionante percorso sensoriale ed enogastronomico, guidato da Maria Monse’ in collegamento, che ha condotto i partecipanti alla scoperta dei tesori culinari dei territori laziali, pugliesi e calabresi con i bocconotti di panificazione di Corigliano; superlativo il pomodoro rosso da Amare di Ciro Flagella e l’olio d’oliva San Mauro e i profumi dei formaggi di Fonzi, le burratine e ricottine della Golosa di Puglia una vera specilità, non sono mancate le barrette energetiche, UN ATTIMO IN FORMA di Massimo Sancez , per una contemporanea e consapevole alimentazione. Gran finale con Un Brindisi alla bellezza, firmato Erbagil, seguito da una deliziosa torta che ha chiuso questa terza edizione di Glamour Roma Capitale. Il Food gestito dall’impeccabile Giulio Catale della trattoria i Torquati di Roma

Tanti gli ospiti che hanno partecipato alla serata: L’ambasciatore di Bulgaria Todar Stoyanov ,Silvana Mersinaj, Kaspar Capparoni, Elena Russo, Alda D’ Eusanio, Silvia Armeni, Giuseppe Di Tommaso, Franco Fasano, Antonella Salvucci, Gianluca Timpone, Barbara Basciano, Rita Belpasso, Irene Bozzi , Samuele Ussia, Conny Caracciolo, Giuseppe Celli, Daniele Chiapparotti, Benito Corradino, Curreri Iolanda, Diamantini Lorella, Gianni Franco, Lea Ferrea, Francesca Leoncini, Litrico Vincenzo, Angelo Martini, Mirialachi Roselyne, Agostino Penna, Gianfranco Ranieri, Ricatto Vittorio, Rocco Fulvio Demarinis, Tiziana Scardala, Anna Digrazia, Viaggi Elisabetta e tanti altri……..

il service trucco e parrucco di MIX ART BY IRENE QUAGLIA.

Al termine della serata gli ospiti si sono trasferiti in terrazza accompagnati dalle note di Dj Francesco Parise.

Glamour Roma Capitale 2024 si conferma un appuntamento imperdibile per coloro che desiderano immergersi in un’atmosfera di eleganza, creatività e raffinatezza, celebrando al contempo l’arte, la moda, la bellezza e l’eccellenza italiana.

Navigazione articoli