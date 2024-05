I Monkey Intrusion pubblicano l’album di debutto “Pussycats and Monkeymen”

Preparatevi per un coinvolgente viaggio nella musica rock. La Band italiana dei Monkey Intrusion pubblica l’album di debutto ‘Pussycats and Monkeymen’ (Ghost Record/Distrokid). Anticipato in questi mesi da sei singoli, ‘The Brighter Side’, ‘Police of The Soul’, ‘Fire Dancer’, ‘Life’, ‘Hard Times’, ‘Bad Love’ molto apprezzati dalla stampa specialistica e dai fan, l’Album contiene 13 tracce che si muovono tra diversi generi, catturando influenze dal hard e progressive rock al metal e alternative.

Le canzoni di Pussycats and Monkeymen parlano dell’universo di emozioni che emergono dalle proprie esperienze e di scenari distopici al confine tra realtà e immaginazione : ‘Ouverture’ apre l’opera con un riassunto musicale originale delle tracce che seguono; il breve racconto allucinato ‘Cicuta Weston’ ci catapulta un immaginario alla Philip K. Dick; il ritmo sincopato di ‘Off Beat’ ci invita a ritrovare noi stessi; la ruvidezza disperata di ‘Lady Death’ ci tiene senza fiato per tutta la durata della canzone; la ballata dolce amara di ‘Rio Portrait’ si trasforma in ferocia inaspettata per poi tornare alla quiete; il groove accattivante di ‘Dogs Are Eating My Legs’ dà voce alla lucida follia di un uomo solitario; l’ipnotizzante traccia ‘Revolution’ di 7’:35’’ chiude l’Album.

La Band formata da Enrico Goti (voce, chitarra), Vincenzo Reina (voce, chitarra), Marco Plesnicar (basso) and Marc Bertoli (batteria) è stato registrato presso gli JORK Studios (https://studiojork.com), uno dei maggiori studi di registrazioni in Slovenia. Tutte le musiche e i testi sono composti dai Monkey Intrusion, e le canzoni sono suonate e prodotte dalla Band, arrichite dalla intensa voce di Sara Cova su tre tracce con la supervisione di Jadran e Gabriel Ogrin dello JORK Studios che hanno curato il sound engineering, il mixing e il mastering. L’Artwork dell’Album, il design e il layout del CD sono state affidate alla creatività di Keluhart (https://keluh.art) un’artista di grafic design indonesiana specializzata in concept design per gli artisti musicali indipendenti.

L’album promosso dalla Ghost Record Label (https://ghostrecordlabel.com) è disponibile su tutte le maggiori piattaforme di streaming musicale, nonché in formato CD ed è dedicato a tutti i fan che da anni supportano la Band con amore e passione.

