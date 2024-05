“Avremo giorni migliori” è il singolo dell’artista e musicista Yaya

Scopriamo news e curiosità in questa intervista

“A mia sorella, che ha condiviso con me i momenti più bui, dedico ogni verso di questa canzone. Le sue parole, ripetute come un mantra nei momenti di disperazione, sono diventate il cuore pulsante del testo. È un messaggio che abbiamo vissuto insieme, un promemoria che non importa quanto profonda sia la notte, l’alba è sempre all’orizzonte. Queste parole sono un faro di speranza, un inno alla resilienza che ci ha unite e sostenute, diventando la frase chiave che risuona in ogni nota del brano.” Yaya

Ciao Yaya, presentati ai nostri lettori.

Sono Yaya, un’artista poliedrica che si esprime attraverso la musica e la pittura. Le mie canzoni, spesso autobiografiche, esplorano temi universali come l’amore, la perdita e la crescita personale, risuonando con chiunque abbia mai cercato una connessione autentica con il mondo.

Perché il titolo “Avremo giorni migliori”? Cosa si nasconde dietro la canzone?

Il titolo “Avremo giorni migliori” racchiude un messaggio di speranza e resilienza. Dietro questa canzone c’è il desiderio di trasmettere che, nonostante le difficoltà e le sfide che affrontiamo, ci sono sempre possibilità di un futuro migliore. È un invito a guardare avanti con fiducia e a non arrendersi mai, perché la vita è piena di sorprese e opportunità che possono trasformare il nostro cammino.

Un sound che trasuda originalità e personalità, ma anche con molti riferimenti ai grandi del passato, quando la musica rappresentava ancora l’apice dell’espressione umana evolvendo e condizionando l’intera società. Quali i tuoi riferimenti artistici che hanno aiutato la tua ispirazione nella tua musica?

Il mio sound trae ispirazione da una varietà di fonti, compresi i grandi del passato. Artisti come Nina Simone, Jeff Buckley e Joni Mitchell hanno influenzato profondamente la mia musica. Questi artisti hanno saputo fondere emotività e tecnica in modi unici, creando opere che resistono alla prova del tempo. Cerco di fare lo stesso, creando musica che sia autentica e che risuoni profondamente con chi l’ascolta.

Pubblicare un album? Se sì, quando uscirà? Oppure continuerai facendo uscire singoli come esige la discografia di oggi?

Per quanto riguarda la pubblicazione di un album, ci sto lavorando. Spero di poterlo rilasciare presto, ma nel frattempo farò uscire il mio EP. È importante adattarsi al panorama discografico odierno, che spesso favorisce la pubblicazione di singoli per mantenere alta l’attenzione del pubblico, ma non voglio perdere di vista l’idea di un album come opera completa e coesa.

Domanda impegnativa: c’è un piccolo tour all’orizzonte? Dove ti si potrebbe ascoltare live?

Mi esibirò in alcuni locali intimi dove credo che si possa creare un legame speciale con il pubblico. È un’esperienza unica suonare dal vivo, sentire l’energia e le reazioni delle persone in tempo reale. Per il tour ci sarà modo quindi tenete d’occhio il mio Instagram!

Quali sono gli obiettivi da voler raggiungere? Cosa ti aspetti da questo percorso artistico e discografico?

I miei obiettivi sono molteplici. Voglio continuare a crescere come artista, esplorare nuove sonorità e raccontare storie attraverso la mia musica. Mi aspetto di poter toccare il cuore delle persone e, magari, influenzare positivamente la loro vita. Questo percorso artistico e discografico è un viaggio continuo di scoperta e connessione.

Artisticamente parlando, rifaresti tutto oppure hai dei rimpianti?

Rifarei tutto, senza rimpianti. Ogni esperienza, buona o cattiva, ha contribuito a modellarmi come artista e come persona. Sono grata per ogni momento, perché mi ha portato dove sono oggi.

L’ultima parola a te… lasciaci un messaggio!

Per concludere, vorrei lasciare un messaggio di gratitudine e speranza. Grazie a tutti voi che ascoltate e sostenete la mia musica. Ricordate che, non importa quanto buio possa sembrare il presente, ci sono sempre giorni migliori all’orizzonte. Continuate a credere nei vostri sogni e a lottare per ciò che amate. La musica ha il potere di guarire e di unire, e spero di poter condividere con voi questo potere attraverso le mie canzoni. Grazie di cuore.

