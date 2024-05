Alla scoperta di Berlino, Praga e Vienna, per tutte le tasche

Alla scoperta di Berlino, Praga e Vienna:

tre destinazioni europee per tutte le tasche

Milano, 16 maggio 2024 – Scoprire mete economiche senza trascurare comodità, buon gusto e location perfette è uno dei must di qualsiasi viaggiatore: per questo NUMA, la principale piattaforma in Europa di ospitalità completamente digitale al 100%, propone appartamenti e camere di design in tutta Europa a prezzi convenienti.

Il concetto innovativo del brand si basa su soluzioni tecnologiche intelligenti: check-in e check-out che si effettuano online, accesso alle camere tramite un codice PIN sullo smartphone e servizio clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite WhatsApp o SMS. Inoltre, NUMA offre diverse destinazioni in cui poter soggiornare, garantendo tariffe molto convenienti.

NUMA Arc a Berlino

Costruito nel 1891, è un edificio storico che conquista tutti gli ospiti con i suoi elementi moderni, gli interni contemporanei e un’imponente facciata rimasta intatta durante la Seconda Guerra Mondiale. Si trova in un punto emblematico per la storia, proprio accanto al Checkpoint Charlie, il più famoso valico di frontiera tra l’ex Berlino Est e Berlino Ovest.

NUMA Arc si trova nel cuore della storia di Berlino e a pochi passi dalla città. Il suo design è caratterizzato della semplicità: i colori monocromatici e i dettagli in legno donano a NUMA Arc un tocco di armonia e tranquillità, offrendo agli ospiti uno spazio per rilassarsi e prendere fiato dal trambusto della città.

NUMA Arc è ubicato in uno dei quartieri più antichi e centrali della città, sulla Friedrichstraße, Kreuzberg, caratterizzato da vita notturna intensa, scambio culturale, le migliori discoteche, ristoranti sofisticati, negozi indipendenti e monumenti storici di Berlino. Intorno al NUMA Arc ci sono un’infinità di piccoli caffè e ristoranti locali. Inoltre, il quartiere Mitte si trova a poche fermate di distanza dalla città, con il famoso Gendarmenmarkt, gallerie d’arte e ristoranti alla moda.

NUMA Flow a Praga

Un soggiorno al NUMA Flow è un’esperienza unica: edificio di prestigio di epoca classica in stile Art Nouveau si erge come un monumento nel cuore di Praga, vicino al fiume Moldava. Vero e proprio boutique hotel in posizione centrale, le camere e gli appartamenti, con vista mozzafiato, sono arredati con gusto e riflettono il carattere storico dell’edificio. NUMA Flow è una perfetta combinazione tra arte astratta e Art Nouveau. I suoi colori monocromatici e i dettagli in legno ammorbidiscono l’atmosfera del luogo e gli conferiscono un’estetica unica, rendendo Praga un’esperienza indimenticabile.

NUMA Flow è il punto di partenza perfetto per gli amanti della cultura, del design e della storia per vivere Praga. In pochi minuti è possibile raggiungere la famosa Casa Danzante dell’architetto Frank Gehry, i piccoli vicoli del centro storico di Praga, caffè, ristoranti e boutique. Da provare il delizioso trdelník, dolce tradizionale. E poi si prosegue lungo Karlova, un piccolo vicolo che va in direzione ovest, fino al famoso Ponte Carlo. Sulle rive del fiume Moldava ci si imbatte in innumerevoli artisti di strada, spettacolari opere architettoniche e bar sulle barche. Per gli amanti dell’arte e della cultura, da non perdere le mostre di arte moderna al Museo Kampa o al Muro di Lennon.

NUMA Wood a Vienna

NUMA Wood è un tesoro nell’ambiente culturale di Vienna. Un’oasi urbana realizzata con più di 1.500 abeti provenienti da fonti sostenibili. La struttura si trova in una delle zone più centrali: il famoso quartiere Mariahilf, a soli 3 minuti a piedi da Mariahilfer Straße, che offre numerosi negozi vintage, oltre a decine di bar e ristoranti, mentre il mercato Naschmarkt attira gli amanti del cibo con i suoi ristoranti e le bancarelle popolari. NUMA Wood è anche perfettamente collegato con la rete di autobus e metropolitana, grazie alla sua posizione centrale, rendendolo il punto di partenza ideale per scoprire tutte le attrazioni di Vienna.

Vienna offre un’architettura straordinaria, ottima cucina, una storia affascinante e passeggiate lungo il Danubio. Non è un caso che Vienna si sia aggiudicata, per la quarta volta in cinque anni, il titolo di città più vivibile al mondo. Oltre agli edifici reali, come il Palazzo di Schönbrunn, il Teatro dell’Opera o l’Hofburg di Vienna, ci sono numerosi parchi urbani, come il Burggarten, con il suo palmeto e il giardino delle farfalle, o i giardini del Palazzo del Belvedere.

Vienna è una delle città europee più importanti per l’arte e l’istruzione. Con più di 100 musei e gallerie, come il Museo Albertina, il Belvedere Superiore e il MUMOK. Merita una visita il Museums Quartier, uno dei centri artistici e culturali più grandi del mondo nei pressi della Maria-Theresien-Platz, incorniciata dal Museo d’Arte e dal Museo di Storia Naturale.