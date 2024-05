Angeliki e Matteo ospiti a Pomeriggio con noi su Cusano Tv

Angeliki Katsiadaki e Matteo Dato, coppia lavorativa e nella vita, brillanti mentori del salone di bellezza “The Glamour Lounge” a Roma, sono stati ospiti della trasmissione “Pomeriggio con Noi” su Cusano TV, dove ha condiviso la visione imprenditoriale e l’entusiasmo per il mondo della bellezza.

Durante l’intervista, Angeliki e Matteo hanno delineato la loro filosofia aziendale, sottolineando l’importanza di ogni dettaglio nel creare un’esperienza perfetta per i loro clienti. “È importantissimo mettere insieme tutti i pezzi del puzzle”, ha sottolineato Angeliki, “offrire un servizio perfetto in tutti i dettagli. Anche perché con la perfezione si raggiunge l’apoteosi della bellezza”.

Il cuore pulsante del loro successo risiede nella dedizione al cliente e nella creazione di un ambiente accogliente e positivo. “Accogliere tutti col sorriso è un mantra che va seguito sempre”, ha aggiunto Matteo: “bisogna essere sempre positivi e ispirare sempre la felicità, inculcandola anche nelle persone magari tristi, e diffondendo anche la serenità”.

Tanti sono i sogni dietro questa giovane realtà imprenditoriale. “Abbiamo un programma di espansione rapida”, ha dichiarato Angeliki con un sorriso: “se tutto va bene, vogliamo espanderci velocemente. Abbiamo tutti i presupposti per farlo”. La coppia mira non solo ad ampliare il proprio spazio fisico, ma anche ad arricchire l’offerta di servizi. Punta a diventare un punto di riferimento completo per la cura della persona e della sua bellezza.

“Oltre a questo”, ha aggiunto Matteo, “cercheremo di aggiungere più servizi possibili, un pacchetto completo che prevederà anche l’aggiunta di una sala massaggi e di un’estetista. Al momento siamo focalizzati su onicotecnica e parrucchiera, ma vogliamo fare un upgrade abbastanza velocemente.”

“The Glamour Lounge”, aperto da appena un mese, sta già lasciando un’impronta indelebile nel panorama della bellezza a Roma. Situato nella suggestiva Circonvallazione Clodia 115, nel cuore della capitale, il salone si distingue per la sua atmosfera accogliente e per il suo impegno verso l’eccellenza.

Angeliki Katsiadaki e Matteo Dato incarnano l’essenza stessa dell’imprenditoria moderna, dove la passione, l’impegno e la dedizione si fondono per creare qualcosa di veramente speciale. Con il loro spirito intraprendente e la loro visione chiara, sono destinati a raggiungere vette sempre più alte nel mondo della bellezza e del benessere.