Intervista a Danilo Di Florio con il singolo “Radiohead”

Il brano è l’immagine del rapporto conflittuale sia con la propria personalità che con l’altro da sé

“Radiohead” è il nuovo singolo del cantante e compositore Danilo Di Florio, sui principali stores digitali e dal 20 marzo nelle radio in promozione nazionale.

Potrebbe sembrare una domanda banale e magari lo è: “Dove sta andando la musica? E dove

sta andando la tua di musica?La musica oggi… in parte però…. sta andando dove il mercato è più facile con meno

costi soprattutto e meno responsabilità…ma è una dinamica venuta fuori sia dai

talents che dall’avvento e dall’uso esasperato degli smart…contano le

visualizzazioni, i like, i play ecc….c’è un’altra parte della musica però che

resiste e che vuole ancora esistere con canzoni “pensate”, “sudate” scritte a

penna o con uno strumento davanti

La mia di musica, diciamo, è più amica del secondo filone

Ad avere la possibilità di aprire un concerto in uno stadio di un big della

ùmusica, affrontandone il pubblico con la tua musica, chi sceglieresti? E

perché?Forse sceglierei Luca Carboni, perché l’ho sempre ammirato come artista. O magari

oggi Tommaso Paradiso…Quali sono i tuoi piani più immediati?I più immediati sono quelli riguardanti la promozione dei singoli che ho ultimato di

comporre…Come nasce un tuo brano di solito? Raccontaci qualche aneddoto!Non nasce mai allo stesso modo, questo è chiaro, cambia il luogo, l’intenzione,

talvolta avverto suoni, o spesso avverto immagini o metafore date dal mondo

reale, o spesso mi capita di scrivere mentre sto suonando sul piano o sulla

chitarra…sono sensazioni che a distanza di tempo non mi so spiegare (e

sinceramente non ho neppure queta curiosità nel capire come avvenga),

d’altronde io non sono né un virtuoso del pianoforte, tantomeno della

chitarra…suono un po’ tutto…l’elettrica, l’acustica, la classica, le tastiere,

il pianoforte, ma pur avendo letto lo spartito in passato per darmi un po’ di

rudimenti, non mi sono mai accostato da

virtuosista…eppure appena ho questi strumenti in mano nascono i pezzi, i giri

di accordi, il mood, il testo soprattutto e il brano infineQuanto è importante per te internet nell’ambito musicale? Si rimpiange il passato in

cui i social e selfie erano solo utopia o, meglio, proiettarsi verso il futuro

abbracciando le nuove, seppur fredde, forme di comunicazione?Io provo a dire la mia…internet come tutto ciò che nella vita accade, dovrebbe

essere sfruttato come mezzo, ad eccezione delle persone, dell’umanità (un po’

come insegna la filosofia Kantiana) invece è diventato in brevissimo tempo la

meta di tanta gente sola, frustrata…di tanti bambini soprattutto…le dinamiche

sono appunto queste…clic e like sono in altissimo numero dei bambini (basta

vedere quanti canali che nascono come funghi quotidianamente gli stanno

dietro)..io ricordo che a 8 anni, 10…12 al massimo, non ascoltavo

quotidianamente la musica, perché quella vera ( di un tempo) non era

percepibile ai miei sensi, alle mie emozioni…non avevo una coscienza di me così alta da potermi relazionare con Lucio

Dalla, De Gregori, Battisti, o tanti altri….oggi invece il pubblico dei bimbi

rappresenta una grandissima fetta di mercato…allora si fa in modo che molti dei

nuovi artisti…se così vogliamo chiamarli…penetrino prima di tutto questo

target…poi il resto , cosicché si crei una fan-base solida e la stessa, crescendo

continui poi a seguirli…peccato che già dopo i 16/18 anni molti aprano gli

occhi…. Sempre convinti che ogni forma d’arte sia la massima espressione della bellezza. Tu da

artista che rapporto hai con la bellezza? Quale il tuo pensiero in merito, in

una società ormai distrutta dall’agognata apparenza, in cui l’arte sembra

passare in secondo piano?Ho un rapporto con la bellezza molto introverso, io concepisco la bellezza unicamente

come momento catartico, come l’aver portato a compimento il mio ennesimo pezzo,

di cui possa andare fiero, come creatura nata dall’incontro tra la mia penna e

la mia creatività da una parte e dalla sostanza soprannaturale dall’altra,

quella visione che magari fino a un attimo prima non c’era…

Radiohead… già il titolo emana curiosità e all’ascolto ne siamo rimasti affascinati. Cosa

si cela dietro questo titolo?Semplicemente rappresenta il punto di rottura tra ciò che è stata la musica (ma che dal mio

canto spero possa continuare ad essere) e ciò che in larga scala è oggi…ma i

cambi generazionali ci sono sempre stati…pensiamo a quando Claudio Villa, Nilla

Pizzi, Giorgio Consolini si son visti arrivare sul palco Bill Haley, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis…ecco

la differenza forte c’era ..ma alla base c’era un senso, un pensiero…C’è differenza tra ciò che ascolti e ciò che in realtà componi e canti?Una differenza abissale, agli antipodi direi, diciamo che non mi ritrovo quasi per

niente con i grandi maestri, ma questo è sempre stato per me un punto fermo,

non volevo e non voglio correre il rischio di assomigliare a … o essere

come…ecco diciamo che ci tengo particolarmente alla mia originalità, pagandone

il caro prezzo. Tanta musica sulle spalle, palchi e sudore in onore alla dea musica. Con l’esperienza e la concezione raggiunta

della musica, cosa consiglieresti a dei giovanissimi per intraprendere un percorso artistico e discografico?Di non omologarsi né all’esempio offerto in larga scala dai talents tantomeno al mondo

della trap , entrambi fatti in serie senza alcuna differenza tra gli

artisti…figuriamoci se De Gregori fosse stato identico a Dalla o Battisti a Guccini o altro ancora….Chi vorresti ringraziare per chiudere questa intervista?In primo luogo, il mio produttore discografico, per il quale nutro tanta stima,

David Marchetti e forse le persone a me più vicine, come la mia famiglia che

vive insieme a me ogni passo di questo percorso.







