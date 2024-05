ALTERNATIVA POPOLARE PRESENTE IN ITALIA CENTRALE – MARIANO LEONI TRA I CANDIDATI

Alternativa Popolare vince il ricorso in Cassazione sulla legittimità della propria lista e torna ufficialmente in corsa nella competizione elettorale per le imminenti Elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno anche nella Circoscrizione Italia Centrale, Lazio, Umbria, Toscana e Marche.

Tra i candidati, Mariano Leoni, reatino di nascita attuale Responsabile Nazionale del dipartimento Università e Innovazione del partito.

“Ringrazio il Segretario Bandecchi, il Presidente Alli e il Coordinatore regionale del Lazio Fabio Forte per l’opportunità che è stata offerta a quei territori che avrò l’onore di poter rappresentare per far giungere la loro voce fino a Bruxelles. La mia candidatura, in continuità con l’azione politica svolta negli ultimi anni sia nella società civile sia nel partito, è motivo di orgoglio. Avremo ancora più forza per abbracciare le istanze provenienti da quei cittadini inascoltati o dimenticati da una politica autoreferenziale, clientelare e lontana da quelle province e da quelle periferie che bene conosco e alle quali rivendico la mia appartenenza.

C’è tutto l’entusiasmo necessario per affrontare le sfide del futuro, ci contraddistingue l’idea di un progetto politico che sappia parlare a tutti e tutte, approcciandosi ai temi in maniera concreta e post-ideologica.

Le Elezioni Europee costituiscono una tappa fondamentale per il destino dell’Unione Europea, sarà per noi un’occasione di confronto con tutti quei cittadini che purtroppo in modo sempre maggiore disertano le urne, non si riconoscono più nella vecchia politica ma allo stesso tempo non hanno perso la speranza di veder crescere un’Italia forte in un’Europa forte in cui gli interessi dei cittadini italiani siano realmente rappresentati e non sacrificati sull’altare del compromesso al ribasso.”

Mariano Leoni – Candidato Alternativa Popolare Italia Centrale

Navigazione articoli