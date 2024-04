MEXØ – Trap ma diverso

Nuovi orizzonti musicali con Gentlemen

MEXØ, dopo la pubblicazione del suo primo progetto ufficiale 262 uscito lo scorso giugno, torna in pista con un nuovo singolo per Trumen Records sotto la direzione artistica di Roberto Jahcool Di Stefano e distribuito da Ingrooves: Gentlemen.

L’artista della Spezia originario del Messico propone un brano fresco e innovativo se si parla di Trap.

Gentleman non è infatti banalmente un pezzo d’amore, ma un vero e proprio viaggio in cui i temi affrontati spaziano dall’amore non corrisposto alla resilienza emotiva, dall’accettazione della realtà alla speranza di un ritorno, esplorando la complessità delle relazioni umane e le sfumature dei sentimenti che le accompagnano.



MEXØ spiega: “Parlo di momenti vissuti durante la separazione, di ricordi che persistono nonostante la distanza e delle sfide di mantenere viva la fiamma di un legame spezzato. Il messaggio centrale è quello della perseveranza, della gentilezza e della capacità di mantenere viva la speranza anche quando sembra che tutto sia perduto. Viviamo in una società in cui si butta tutto al primo problema, anche le relazioni. Io qui vi sto dicendo che l’amore non è un diritto, ma qualcosa che si deve conquistare lottando.”



Il mood del singolo è intenso ma allo stesso tempo riflessivo. Le melodie dolci e l’arrangiamento delicato accompagnano le parole profonde del testo, creando un’atmosfera che invita all’introspezione e all’empatia. È una canzone che può far riflettere su esperienze personali simili, incoraggiando l’ascoltatore a trovare conforto nella consapevolezza che non è solo nelle sue sfide emotive.

Centrale è la produzione, affidata a Hyde Beats. Il tappeto sonoro è un’esplorazione unica del genere trap, che fonde abilmente le sue caratteristiche distintive con un’estetica più sofisticata e riflessiva, offrendo un’esperienza musicale coinvolgente e avvincente. L’arrangiamento è pensato per massimizzare l’impatto emotivo della musica trap, con un’attenzione particolare alla dinamica e alla varietà timbrica. Gli intermezzi strumentali possono essere ricchi di dettagli e contrasti, offrendo momenti di tensione e rilascio che contribuiscono alla narrazione emotiva del brano.

Disponibile nelle migliori piattaforme digitali saprà far appassionare il pubblico giovane, ma anche i critici di settore in cerca di nuove prospettive nel panorama musicale contemporaneo.



BIOGRAFIA di MEXØ



MEXØ si è fatto conoscere nel 2023 per la pubblicazione del suo disco 262 per Trumen Records. Due dei suoi singoli, Broken e Yin Yang, sono stati trasmessi in moltissime radio italiane ed estere. L’artista torna a un anno di distanza con un nuovo singolo Gentlemen.



