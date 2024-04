Livia – Il singolo “Ammaraggio”

Il brano sugli stores digitali e dal 12 aprile nelle radio

“Ammaraggio” è il singolo della poliedrica artista e cantautrice Livia, sui principali stores digitali e dal 12 aprile nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali, di tendenza, ma dal forte richiamo alla grande tradizione italiana che ben sposa l’interpretazione vocale di Livia, autentica e sentita, che dona al tutto un forte impatto emotivo. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto e destinate a rimanerci, evidenziano la personalità dell’artista, figlia di una maturità artistica raggiunta a pieni voti, nonostante la sua giovane età. “Ammaraggio” parla di sogni, di dimensione onirica, di come il nostro inconscio tramite immagini ci mandi dei campanelli di allarme, dei messaggi. È l’unico momento in cui spegniamo totalmente la nostra razionalità per lasciarci guidare dalla fantasia. L’ammaraggio è di per sé una situazione di emergenza, in cui si deve ricorrere al modo più veloce per salvarsi ed avere questa immagine in sogno vuol dire tanto, suggerisce tanto.

“Questo brano è un’esplorazione del mio mondo interiore, raccontato tramite qualcosa che vada oltre il mio modo di pensare e di ragionare. Un mondo in cui immagini sovrapposte, confini labili e simboli nascondono un gran significato, una grande verità. Dietro al volto di mio nonno è nascosto il rapporto con mio padre, dietro una rivista porno quello con mia madre, dietro dei soldati che si muovono in base al sole una dimensione di dipendenza affettiva. Fosse per me spiegherei tutte queste immagini, ma voglio lasciarle all’interpretazione, stimolare la fantasia, non farne una lezione.

Questa sono io nella maniera più pura e più criptica in cui possa raccontarmi.” Livia

