City-break in Spagna con NUMAa Granada, Siviglia e Barcellona

a Granada, Siviglia e Barcellona

Granada: tra un hammam e un’escursione nella Sierra Nevada

Se vuoi immergerti nella storia della Spagna, Granada è una meta ideale.

La città del sud della Spagna ha molto da offrire: da visitare assolutamente le imponenti sale del Palazzo dell’Alhambra e passeggiare per il centro storico e il quartiere moresco dell’Albaicín, assaporare la cultura delle tapas, ammirare Granada da punti panoramici come Torre de la Vela o dal Mirador de San Nicolás.

Per rendere il soggiorno il più piacevole possibile, NUMA propone nel centro di Granada NUMA Vega di recente apertura. Da lì gli ospiti possono visitare a piedi i monumenti della città, il centro storico o Plaza Nueva, punto di partenza ideale per un lungo weekend a Granada.

A pochi chilometri dalla città di Granada si trovano le montagne della Sierra Nevada. Queste ultime non solo sono le montagne più alte della Penisola Iberica, che le rende un’attrazione imperdibile da visitare, ma sono anche il luogo perfetto per staccare la spina dalla vita cittadina e fare escursioni, godendosi paesaggio. Si raccomanda un tour alla “Laguna La Mosca”: come suggerisce il nome, si tratta di una piccola laguna proprio ai piedi del monte Mulhacén. L’acqua della laguna proviene da piccole sorgenti e nevai presenti nella zona, formando un ecosistema protetto.

NUMA suggerisce anche la visita a un hammam tradizionale: “Granada è fortemente influenzata dagli influssi orientali, a causa della sua vicinanza al Marocco, motivo per cui l’antica tradizione del bagno hammam è molto sentita, anche a Granada. Le bellissime piastrelle a mosaico, la luce soffusa delle candele e gli interni marocchini sono elementi che garantiscono il relax. Oltre alla cura del corpo, l’attenzione è rivolta anche al benessere mentale.

Siviglia: sulle tracce della tradizione spagnola

Sei alla ricerca della tipica “serenità spagnola”? Siviglia è esattamente la destinazione di viaggio giusta. Lì potrai ammirare l’imponente architettura della cattedrale e dell’Alcázar, passeggiare nell’incantevole quartiere di Santa Cruz, fare un giro in barca sul fiume Guadalquivir o gustare drink nei bar nel centro della città. Ma non è tutto, perché la città si anima con numerosi spettacoli di flamenco, che trasformano le notti in un set cinematografico vivace e romantico

Nel mese di maggio le temperature a Siviglia possono diventare piuttosto calde. Gli appartamenti NUMA Molina sono in pieno centro e offrono anche una terrazza solarium con piscina, per rinfrescarsi, dopo aver esplorato la città e prima di avventurarsi nella vita notturna.

Per una pausa rilassante a Siviglia, si suggerisce una visita al Parque de María Luisa. Il parco offre un’oasi di pace e relax nel centro della città. Lì potrete rilassarvi e leggere un libro o fare una gita in barca.

Barcellona: l’inizio perfetto per la stagione dei festival e per la beach life

Barcellona vale sempre un viaggio! Chi non conosce l’iconica basilica della Sagrada Família o il colorato Parque Güell di Antoni Gaudí. Ma non è solo questo che rende Barcellona così speciale. Chiunque abbia intenzione di recarsi a Barcellona per un lungo weekend a maggio, può trovare un’atmosfera quasi estiva, che permette di passeggiare per il quartiere gotico, gustando tapas locali in bar alla moda come il Bar Calders o godendosi la spiaggia La Barceloneta. A fine di maggio si svolge anche il Primavera Sound Festival: l’inizio perfetto dell’estate.

Se vuoi uscire dalla città e goderti il mare, non puoi perderti Sitges. Situata a circa 40 minuti a sud di Barcellona, la cittadina costiera offre diverse spiagge particolarmente apprezzate nella zona per le loro acque cristalline e l’atmosfera rilassata.

A Barcellona, NUMA propone soluzioni per ogni tipo di cliente: ad esempio, in pieno centro NUMA Brio o NUMA Lustre nei pressi della spiaggia.

NUMA propone a Barcellona dieci diverse soluzioni, tutte completamente digitalizzati.

