GRANDE SUCCESSO PER LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL ENRICO FALCK

● Vince il premio Miglior Cortometraggio a tema sociale “Actor por Partes” per la regia di Sergio Milàn;

“Il racconto di Ester”, diretto da Simone Barletta, vince la categoria tema libero

● Tra gli ospiti l’attrice Desirèe Popper, il fumettista Giulio Mosca, i registi Marino Guarnieri e Andrea Zuliani e l’attrice Leonie Benesch

Sesto San Giovanni (MI), 20 aprile 2024 – Si è conclusa con grande successo la seconda edizione del Festival Enrico Falck, svoltosi presso il Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni (MI).

Dal 15 al 17 aprile il festival ha offerto agli studenti e al pubblico intervenuto un’esperienza cinematografica unica, presentando una selezione di 14 cortometraggi in concorso, tre fuori concorso, tra i quali un corto di animazione, due lungometraggi e vari contenuti audiovisivi e performances a cura degli studenti dell’Istituto Enrico Falck, alla presenza di tanti ospiti di qualità.

L’evento è stato co-organizzato da Alfiere Productions – associazione culturale che opera da anni nel mondo del cinema e dell’organizzazione di eventi festivalieri – e l’Istituto Enrico Falck, che ha coinvolto gli studenti dell’indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo nelle sue tre sedi di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Cologno Monzese. Un percorso extradidattico con al centro la formula del PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) con l’obiettivo, raggiunto con successo, di integrare la tradizionale formazione d’aula con un’esperienza sul campo introducendo così i giovani talenti del cinema nel mondo dei festival cinematografici.

A condurre le tre giornate del festival, si sono alternati studenti dell’Istituto Enrico Falck come Martina Gregorio e giovani aspiranti attori del Milano Acting Lab come Federico Assìni. La giuria, composta da 40 studenti, ha visionato le 14 opere in concorso e ha decretato i vincitori. A vincere il premio come Miglior Cortometraggio a tema libero “Il racconto di Ester” per la regia di Simone Barletta. Il premio per la Miglior Tematica Sociale invece è andato al cortometraggio “Actor por Partes” per la regia di Sergio Milàn. Altre tre le menzioni speciali: una per la sceneggiatura, vinta da Aldo Iuliano con “Dive”, la seconda per la regia vinta dal regista Adelmo Togliani con Bob and Weave e la terza per la tematica sociale della violenza assistita vinta da Andrea Simonella per “Lontanìa”. Alla giovane studentessa e cantante Mimì Caruso, è stato invece consegnato il premio Younger’s in movie.

A “Tutto il tempo del mondo” di Daniele Barbiero è stato assegnato un premio speciale per l’originalità del linguaggio su una patologia rara: il cortometraggio è il fulcro della campagna di sensibilizzazione “Destinazione Posso – Il mio viaggio con l’angioedema ereditario” promossa da Takeda Italia con il patrocinio di A.A.E.E. – Associazione volontaria per l’angioedema ereditario ed altre forme rare di angioedema, ITACA – Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema e UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare.

Quattro i premi speciali consegnati agli ospiti più attesi del festival: da Giulio Mosca, fumettista e illustratore conosciuto come Il Baffo (@ilbaffogram) ai registi Andrea Zuliani e Marino Guarnieri che ha tenuto una master class dedicata ai ragazzi sui film d’animazione.

Premio speciale anche a Desirèe Popper, attrice internazionale che ha interpretato i panni di Consuelo nella fiction RAI “Mare Fuori”, che ha dichiarato: «Mi ha fatto molto piacere prendere parte al festival e soprattutto assistere a un sacco di talenti giovani. C’è tanta voglia di fare e i ragazzi dell’Istituto mi hanno trasmesso il fuoco della curiosità. Sono sicura che in quella scuola cresceranno piccoli talenti, e che ben presto se ne sentirà parlare. Onorata di avere avuto questa occasione» conclude l’attrice.

Sono intervenuti, nel corso dell’ultima serata del Festival, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale di Stato Enrico Falck il Dott. Daniele Laurente Di Biasio e il responsabile dell’iniziativa il dott. Daniele Urciuolo che hanno sottolineato nuovamente come l’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di coinvolgere attivamente gli studenti dell’Istituto Enrico Falck che hanno avuto la possibilità di toccare concretamente un festival cinematografico. Il risultato è stato un Festival di successo, con cortometraggi d’eccellenza e ospiti speciali. Tutti gli studenti hanno dimostrato il loro impegno e talento, dal team della conduzione a quello di fotografia, video e progettazione grafica.

«Un plauso – ha concluso Daniele Urciuolo – ai professori dell’Istituto che hanno rappresentato un prezioso supporto per la riuscita del progetto, e al team di Alfiere Productions a partire da Cinzia Sanna, project manager, e ai validi collaboratori Ilenia Cavaliere, Chiara Caccavale e Alessia Albano».

Il festival è organizzato da Alfiere productions, in co-organizzazione con l’Istituto Professionale di Stato Enrico Falck. Con il patrocinio della Città di Sesto San Giovanni, del Comune di Cinisello Balsamo, del Comune di Cologno Monzese, in collaborazione con il Cinema Rondinella, Milano Acting Lab, Younger’s in movie, Destinazione Posso.