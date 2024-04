EUROPEE, P. PAGANINI (PROFESSORE E ANALISTA SOCIOECONOMICO)

“Sono onorato dalla proposta di Forza Italia di candidarmi alle elezioni europee nelle sue liste come rappresentante della cultura e delle politiche Liberali. Questo invito non solo valorizza il mio impegno costante negli anni, ma riconosce anche il mio ruolo nell’ambito della diffusione dei principi e dei comportamenti Liberali”. Così in una nota l’analista socioeconomico Pietro Paganini, Professore Aggiunto alla John Cabot University e alla Temple University di Philadelphia, oltre che Presidente del centro Studi Competere.eu e animatore di Liberali Italiani, che prosegue “la proposta di Forza Italia riflette un cambiamento significativo all’interno del partito, mostrando una volontà di adottare quelle politiche Liberali promesse fin dal 1994 però quasi mai attuate in modo coerente. Mi auguro che questo processo possa continuare e portare Forza Italia a far parte delle forze politiche Liberali” e precisa “Italia ed Europa necessitano di riforme civili ed economiche urgenti e fondamentali, e sono lieto che Forza Italia desideri porsi come riferimento per chiunque sostenga riforme anche profonde, sotto il motto ‘libertà contro privilegio’, per promuovere la libertà individuale e la concorrenza di mercato”.

Ma nonostante l’attrattiva di questa opportunità, Pietro Paganini sottolinea “devo con rammarico declinare la candidatura. Le ragioni sono principalmente legate ai miei impegni professionali, che mi vedono attivamente già coinvolto, soprattutto a Brussels, nella promozione costante e continua della cultura e delle politiche liberali. Restiamo comunque connessi in questo impegno e potrete sempre contare sul mio contributo in una simile direzione quando necessario”. Infine conclude “desidero esprimere un ringraziamento particolare a Deborah Bergamini per la fiducia mostratami e per il suo impegno nell’introdurre la cultura liberale all’interno di Forza Italia. Un grazie anche ad Alessandro Sorte, responsabile regionale della Lombardia, e a tutti coloro che, dentro e fuori dal partito, hanno dimostrato entusiasmo e apprezzamento per il mio lavoro in queste ore. Il vostro sostegno e riconoscimento mi toccano profondamente”.

Navigazione articoli