APRE IL 14 APRILEIL BOUTIQUE HOTEL LA PESCHIERA:PLACE TO BE IN PUGLIA

APRE IL 14 APRILE

IL BOUTIQUE HOTEL LA PESCHIERA:

PLACE TO BE IN PUGLIA

· Il boutique hotel pieds dans l’eau La Peschiera con il suo ristorante fine dining SaleBlu aperto da domenica 14 aprile

· Per la prima volta il ristorante Saleblu propone un menu ad hoc per colazioni di lavoro

Monopoli (Bari), 12 aprile 2024 – Il boutique hotel La Peschiera della collezione Talea Collection, gruppo alberghiero leader in Puglia con la sua collezione di hotel, apre domenica 14 aprile.

La Peschiera è una proprietà unica, che si distingue e conquista tutti per la sua posizione “pied dans l’eau”. Rifugio sul mare, ricavato da un’antica riserva di pesca di epoca borbonica, perfetto per un soggiorno romantico in assoluta privacy: perfetto per salire su un gozzo – tipica imbarcazione di pescatori – direttamente dalla camera o per godersi il tramonto sul mare.

Con la sua terrazza panoramica, il ristorante Saleblu è il place to be, l’indirizzo da scoprire, all’interno del boutique hotel “La Peschiera”. Guidato dal 2021 dal giovane Executive Chef pugliese Vincenzo Montanaro, il ristorante Saleblu si propone di ricercare e dare nuova luce alla materia prima, trasformandola con tecniche contemporanee.

Novità 2024: la colazione di lavoro in Peschiera Hotel

Per la nuova stagione, Il ristorante Saleblu è ideale anche per una colazione di lavoro o un business meeting, con un menu ad hoc studiato dallo Chef:

aperitivo di Benvenuto: Polpo Saleblu (polpo* croccante, millefoglie di patate e salsa alla Luciana);

pasta, patate e scorfano: Pasta mista risottata, rostì di patata e ragù di scorfano;

dolce Granny: torta di mele aromatizzata al tè nero e bergamotto, spuma al cioccolato bianco e crumble di pinoli e avena;

coccole dello Chef.

Tra le iniziative per gli ospiti del boutique hotel La Peschiera, la DMC Talea Collection organizza diverse iniziative:

· scuola di cucina pugliese presso la Masseria Il Melograno;

· escursione romantica in un gozzo con partenza da Polignano: unico hotel sulla Costa Adriatica, da cui salpare direttamente dal patio della suite, imbarcandosi un gozzo tradizionale per 3 ore di navigazione al tramonto (ideale da fine giugno);

· itinerario in stile Vacanze Romane in vespa, auto o apecar vintage;

· degustazione di olio o di vini pugliesi

· bike tour

Una stagione 2024 fervida anche per le altre proprietà del gruppo: la Masseria Il Melograno, Masseria Soluco, il lido Le Tamerici a Monopoli, il Cala Ponte Hotel a Polignano, le proprietà Talea Trulli & Dimore e la DMC Talea Collection.

Riaprono da giugno anche il Lido Le Tamerici, a Monopoli, nella località Capitolo, con le sue tamerici che creano un’ombra naturale sulla spiaggia, e il lido T Beach: aperti entrambi anche agli esterni su prenotazione.

Per prenotazioni e informazioni:

tel. 0806909030

www.taleacollection.com