MOTORI, SCUDERIA CAMPIDOGLIO CELEBRA I 70 ANNI: AUTO STORICHE, UNA PASSIONE CHE UNISCE LE GENERAZIONI

Un anniversario in grande stile quello per i settanta anni della Scuderia Campidoglio, associazione tra le più prestigiose nel panorama dell’automobilismo storico italiano, oltre che simbolo della passione romana per l’automobilismo.

Due i momenti salienti che hanno richiamato i soci e gli appassionati: il convegno e la mostra fotografica presso Palazzo Valentini a Roma lo scorso 4 aprile e l’appuntamento del 13 aprile presso l’autodromo di Vallelunga dove a parlare sono state loro, le vetture storiche tanto amate in Italia.

L’evento a Palazzo Valentini è stato inaugurato con i saluti istituzionali di Maurizio Mazza, Presidente della Scuderia Campidoglio, e di Fabrizio Santori, Segretario d’aula dell’Assemblea Capitolina e Vicepresidente della commissione Roma Capitale. “In un momento storico in cui il mondo delle automobili vive un cambiamento epocale – ha detto il presidente della Scuderia Campidoglio Maurizio Mazza – le vetture storiche sono qui a testimoniare una passione senza tempo, che attraversa tutte le generazioni unendole. I possessori di auto storiche valorizzano ogni luogo attraversato, ogni città grande o piccola è in festa quando c’è un raduno. Vogliamo continuare come Scuderia a tramandare, coinvolgendo le nuove generazioni, la cultura del motorismo storico tenendo sempre alto l’interesse verso questi gioielli intramontabili”.

Sono intervenuti Alberto Scuro, Presidente dell’ASI – Automotoclub Storico Italiano, che ha messo in luce la promozione e la tutela del motorismo storico come eccellenza del Made in Italy. Giampaolo Stella, Presidente della commissione motorismo dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, ha poi approfondito il ruolo custodiale della Scuderia Campidoglio riguardo al patrimonio industriale e tecnico. Anna Bonfrisco, Deputata al Parlamento Europeo, ha fornito una prospettiva europea sul futuro del motorismo storico e ribadito l’importanza della valorizzazione del settore; seguita da Stefano D’Amico, storico dell’auto e scrittore, che ha raccontato la storia della Scuderia, la più antica di Roma. Marcello Mari, ex pilota della Scuderia, ha condiviso le sue imprese sportive, testimoniando la ricchezza di esperienze e la passione che animano l’associazione.

La giornata si è stata arricchita anche con i saluti di Tonio Cini, già Presidente della Malta Motorsport Federation.

Attraverso una mostra fotografica esclusiva con foto d’epoca interamente restaurate per l’occasione e il confronto tra personalità di spicco, l’evento ha non solo omaggiato i 70 anni di storia della Scuderia Campidoglio, ma ha anche aperto una finestra sul futuro del motorismo storico, evidenziando l’importanza di trasmettere la passione e il sapere alle nuove generazioni.

A moderare l’incontro Gaetano Cesarano, Presidente dell’Unione Italiana Giornalisti dell’Automobile (UIGA).

Il 13 aprile 2024, poi, l’Autodromo di Vallelunga “Piero Taruffi” ha ospitato una

giornata speciale che ha riunito appassionati di auto storiche, collezionisti e importanti figure del mondo dell’automobilismo, celebrando sette decenni di storia automobilistica in una manifestazione ricca di emozioni e attività.

Con la partecipazione di 150 appassionati e la presenza di 110 vetture storiche, dall’epoca degli anni ’50 agli anni ‘90, oltre a specifiche vetture instant classic, la manifestazione ha offerto un panorama vivace della cultura automobilistica. L’evento è stato efficacemente organizzato dal comitato eventi coordinato dal segretario della Scuderia Pierpaolo Berardi all’interno della cornice dell’Autodromo di Vallelunga: il circuito si è trasformato in un palcoscenico dove il passato incontrava il presente, testimoniando la duratura fascinazione per le vetture che hanno fatto la storia del motorismo. Il punto forte della giornata sono stati i giri in pista con le safety car, che hanno visto le auto dei partecipanti scatenarsi in una dimostrazione di potenza e bellezza. Questi giri non solo hanno permesso ai partecipanti di sperimentare l’adrenalina della velocità in sicurezza, ma hanno anche creato un legame unico tra i piloti, le loro macchine e la storia di ogni veicolo.

Inoltre, la giornata è stata arricchita dagli insegnamenti di Guida Sicura del team di Vallelunga per concludersi con conclusa con una cena di gala al tramonto sul traguardo della pista, che ha visto la partecipazione di oltre 100 ospiti.

Il Presidente della Scuderia Campidoglio, Maurizio Mazza, ha espresso gratitudine e apprezzamento per tutti i partecipanti durante i saluti conclusivi, e ha presieduto la cerimonia di premiazione delle vetture più iconiche e belle presenti all’evento. Questo momento ha sottolineato l’apprezzamento per la cura e la dedizione che i collezionisti dedicano alle loro auto. “Il 70esimo anniversario della Scuderia Campidoglio – ha detto il presidente Maurizio Mazza – vissuto insieme, deve essere un punto di partenza per nuove avventure e allargare ancora di più la nostra passione a nuovi soci, amici e simpatizzanti che ritroveremo nelle prossime manifestazioni”.

Gli eventi hanno goduto dei patrocini del Ministero della Cultura, Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale.

