I campionati italiani di ciclismo paralimpico 2024 a Montesilvano

Le gare nazionali si disputeranno il 12 e 13 aprile e vedranno la partecipazione di oltre 150 atleti

A poco meno di un anno dal Meeting Nazionale dei Giovanissimi, nel weekend torna a Montesilvano un’altra prestigiosa manifestazione tricolore dedicata al paraciclismo: i Campionati Italiani cronometro e strada. La manifestazione è stata ufficialmente presentata presso la sala consiliare del Comune di Montesilvano, alla presenza dell’assessore allo Sport Alessandro Pompei, del consigliere comunale Adriano Tocco, del CT della Nazionale Italiana di Paraciclismo Pierpaolo Addesi, del consigliere nazionale della Federazione Ciclistica Italiana Fabrizio Cazzola, del presidente del comitato regionale FCI Abruzzo Mauro Marrone e del presidente del comitato regionale CIP Abruzzo Mauro Sciulli.

I Campionati Italiani che si terranno in città il 12 e 13 aprile, sono il primo evento clou del 2024, che anticipa un ciclo di gare importanti per il paraciclismo italiano e per gli azzurri del commissario tecnico Pierpaolo Addesi che li vedrà impegnati nelle prossime gare di Coppa del Mondo, alle Paralimpiadi di Parigi e ai Mondiali di Zurigo.

L’assessore Alessandro Pompei: “Questi atleti sono porta voci di resilienza e forza di volontà. Da qui l’alto valore sociale della kermesse sportiva nazionale. Per questo abbiamo invitato anche le scuole a partecipare”.

Lo spettacolo è assicurato: questa grande festa dello sport inclusivo, nel segno del tricolore, è resa possibile dagli sforzi dell’Addesi Cycling in collaborazione con il Team Go Fast per la parte tecnica organizzativa. L’Addesi Cycling, presieduta da Caterina Seccia, non è nuova nell’organizzazione dei Campionati italiani di paraciclismo in Abruzzo: nel 2018 a Francavilla al Mare solo a cronometro, nel 2022 ad Avezzano si svolsero le prove tricolori sia a cronometro che in linea.

Il CT Pierpaolo Addesi: “Ringrazio l’amministrazione comunale per la collaborazione e il lavoro svolto in totale sinergia. È una manifestazione che darà indicazioni per le prossime competizioni internazionali, a partire dalle Paralimpiadi di Parigi. Ci sarà il top del movimento paraciclistico italiano, campioni del mondo e olimpici”.

La manifestazione gode del patrocinio dalla Regione Abruzzo e del supporto dell’amministrazione comunale di Montesilvano, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e del Comitato Italiano Paralimpico.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me: