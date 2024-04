CELEBRATO IL 101° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO MEDAGLIE D’ORO AL VALOR MILITARE D’ITALIA

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria, in occasione del 101° anniversario della costituzione del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare di Italia.



“Il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia custodisce esempi di valore e virtù a cui ispirarsi, storie di persone comuni diventate eroi per il coraggio dimostrato, talvolta fino all’estremo sacrificio. Abbiamo il dovere di tramandare il loro esempio e di ricordare, non solo oggi, quanto ci hanno lasciato in eredità: la pace, la libertà, la possibilità di vivere in un Paese democratico e all’avanguardia”, ha dichiarato il Ministro Crosetto, sottolineando l’importanza di queste testimonianze di coraggio e sacrificio per l’intera Nazione.



“La Medaglia d’Oro al Valor Militare rimane un simbolo tangibile di altruismo estremo, sacrificio consapevole e generosa donazione della propria vita per la Patria e per gli altri. Essa esalta i valori più alti della professione militare e ricorda, anche in situazioni estreme, che l’eroismo individuale può fare la differenza nella difesa dei principi e della libertà” così ha sottolineato il Gen. C.A. M.O.V.M. Rosario Aiosa, Presidente del Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia in occasione della cerimonia, alla quale hanno partecipato autorità militari, civili e per il Consiglio Direttivo del Gruppo M.O.V.M il Ten. Col. M.O.V.M. Gianfranco Paglia e il Serg. M.O.V.M. Andrea Adorno, che condividono il valore e l’importanza di queste storiche onorificenze.



“Il Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia rappresenta, oggi come nel passato, un esempio di coraggio e impegno per l’intera Nazione, un riferimento vivido da custodire, trasmettere e utilizzare come sprone per le generazioni future” così la medaglia d’oro al valor militare Paola Del Din, non presente alla cerimonia, ma che ha tenuto a far giungere il suo pensiero in occasione della giornata commemorativa. Fu la prima donna italiana a paracadutarsi in tempo di guerra da un aereo inglese a conclusione della “missione speciale Bigelow” compiuta per conto degli Alleati tra l’autunno 1944 e la primavera 1945.



La Medaglia d’Oro al Valor Militare è il massimo riconoscimento militare italiano. Viene assegnata per «esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari». Ad oggi risultano 2604 i conferimenti, la maggioranza dei quali corrispondenti a fatti d’armi avvenuti durante la seconda guerra mondiale.