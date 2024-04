Contro la violenza di genere: il tour di Lady Day sbarca a Cagliari

Appuntamento da segnare per questo sabato 13 aprile:

LADY DAY live CLUB

Sabato 13 aprile 2024



FABRIK

Via Mameli 216, Cagliari



apertura porte ore 20:30



con

BLACK CHERRIES

THE CLEOPATRAS

ANDY (Bluvertigo)

Come sempre parte dei proventi dello spettacolo serviranno a costituire le Borse Lavoro, un aiuto economico concreto, un primo passo per donne che hanno subito violenza e che hanno la priorità di ricrearsi una vita serena e autonoma. Le Borse Lavoro permettono di creare percorsi personalizzati e remunerati di reinserimento lavorativo per donne seguite dai servizi sociali: l’accoglienza non è un traguardo ma solo il punto di partenza, il lavoro è il primo passo indispensabile per riprendere in mano la propria vita, per riacquisire fiducia in sé e tornare ad avere un ruolo attivo nella comunità.

Apriranno la serata le Black Cherries, band formatasi nei primi mesi del 2022 che ripropone brani dalle Runaways a Joan Jett, ricreando le atmosfere rock ’n’ roll e punk rock degli anni ‘70 e ’80.

Seguiranno con la loro inarrestabile energia The Cleopatras, musiciste appassionate, tenaci e ironiche. L’incubo musicale di qualsiasi purista: punk, garage rock, surf, pop punk, indie, new wave, per The Cleopatras sono etichette senza senso, in un mondo rock che si prende troppo sul serio. Energico rock’n’roll dal 1998.

Chiude la serata il Dj set electro / wave anni ’80 di Andy (Bluvertigo). Artista camaleontico ed eclettico, nei primi anni ’90 fonda con Morgan i Bluvertigo, contribuendo con sax, tastiere, voce e sintetizzatori alla composizione di tre album e alla pubblicazione di un live e di una raccolta di successi. Da vent’anni Andy si dedica alla sperimentazione sonora proponendo dj-set caratterizzati da un’insolita fusione di sonorità electro-minimal con la wave anni ‘80.

Prevendite:

https://www.liliumproduzioni.com/product/prevendita-concerto-fabrik-del-13-04-2024/

Info:

info@liliumproduzioni.com

WhatsApp: 3889350893

Sa Scena – info@sascena.it



Punti prevendite ticket fisico:

Rainbow City – Via Torino 13 Cagliari

Alta Fedeltà’ – Via Grazia Deledda 27 Cagliari

Bodie Art Vol 2 – Via San Giovanni 254

Pesolo – Viale Monastir 104 Cagliari

Bar Florio – Piazza San Domenico 90 Cagliari

Fabrik – Via G. Mameli 216 Cagliari

InKentro – Via Dante Alighieri 50 Cagliari

Ottica Melis – Via San Martino 28 Selargius (CA)

