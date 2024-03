PASQUA IN PUGLIA: VIA LA STAGIONE 2024 DI TALEA COLLECTION

La Masseria Il Melograno riapre il prossimo 29 marzo, ideale per una fuga di Pasqua tra gli ulivi secolari nella campagna di Monopoli

Monopoli (Bari), 25 marzo 2024 – Talea Collection, gruppo alberghiero leader in Puglia con la sua collezione di hotel, si prepara alla stagione 2024 con la prossima riapertura della Masseria Il Melograno il 29 marzo.

“Siamo felici di avviare la stagione 2024 – spiega il General Manager di Talea Collection, Andrea Sabato – Siamo pronti ad accogliere i nostri ospiti, animati dalla volontà di far scoprire e aggiungere ulteriore valore al nostro territorio e alla nostra Puglia. Ci rende pieni di orgoglio anche ritrovare gli ospiti che tornano anno dopo anno – i cosiddetti repeater – che amano soggiornare nelle nostre proprietà, ritrovando l’autenticità della Puglia”

La Masseria Il Melograno

La Masseria Il Melograno è un tipico esempio di autentica masseria fortificata del XVII secolo: per chi vuole vivere la campagna pugliese in un luogo unico, tra ulivi secolari, alberi di arancio, carrubi e bungavillea.

Di grande impatto la SPA della Masseria Il Melograno, realizzata su progetto dell’architetto Renzo Piano negli anni ’80: Petramare Physionatura Beauty Center, che propone trattamenti benessere, formulati secondo i dettami dell’aromaterapia della casa cosmetica pugliese Physio Natura, in un dosaggio sapiente di ingredienti e principi attivi offerti dalla natura.

Punto di forza e di grande attrazione per gli ospiti è Cooking Lab presso la Masseria Il Melograno, dove poter imparare i segreti dei piatti della tradizione pugliese: dalla focaccia alle orecchiette, da fave e cicorie alle braciole.

Il ristorante Mùmmulo, all’interno della Masseria Il Melograno, propone una vera esperienza di cucina tradizionale pugliese con ricette tipiche, rivisitate dallo Chef Cosimo Amico, Executive Chef del Melograno.

La Masseria Il Melograno sarà anche il set perfetto per un pranzo tradizionale di Pasqua domenica 31 marzo con 4 portate. Anche gli ospiti esterni possono prenotare il pranzo in famiglia alla Masseria Il Melograno. (Il 31 marzo: Euro 80 per persona – bevande incluse)

Anche il lunedì di Pasquetta, lunedì 1° aprile, aperto agli ospiti esterni, con buffet contadino e degustazione di specialità e prodotti tipici della tradizione pugliese. E per le famiglie e i bimbi, animazione durante il pranzo di Pasqua e Pasquetta. (Il 1° aprile: Euro 70 per persona – bevande incluse).

Cala Ponte Hotel a Polignano a Mare

Il Cala Ponte Hotel è un hotel quattro stelle alle porte di Polignano a Mare, perfetto per chi ama il mare e lo sport. Punto di partenza per giri in barca in cui scoprire la bellezza delle grotte: dalla Grotta delle Rondinelle alla Caverna dei Colombi, per chi ama le immersioni.

Anche il Cala Ponte è una soluzione ideale il lungo weekend di Pasqua o per un pranzo fuori porta (pranzo di Pasqua Euro 50 per persona e Euro 25 per i bambini con menu ad hoc).

Saranno diversi gli appuntamenti presso la Masseria Il Melograno in primavera-estate 2024:

· Pasqua e Pasquetta 2024 presso la Masseria Il Melograno e Cala Ponte Hotel

· Appuntamento a Casa Mùmmulo per la cena tradizionale pugliese ogni venerdì dal 15 giugno al 15 settembre

· Masseria e Calici presso Masseria Il Melograno

· Festa Pugliese, Street Food

Per prenotazioni e informazioni:

tel. 0806909030

www.taleacollection.com