PASQUA LUXURY IN PUGLIA AL VIS URBAN SUITES & SPAA BARI

PASQUA LUXURY IN PUGLIA

AL VIS URBAN SUITES & SPA

A BARI

Fuga per Pasqua nel lusso e nell’eleganza

del boutique hotel VIS Urban Suites & SPA a Bari

Il VIS Urban Suites & SPA, esclusivo boutique hotel a Bari, propone una Pasqua alla scoperta del capoluogo pugliese.

La sua posizione strategica nel centro di Bar, rende il Vis Urban Suite & SPA la giusta scelta per gli ospiti che vogliono respirare l’autenticità della città, scoprendone sapori culinari e tradizioni.

Un luogo unico ed esclusivo, perfetto anche per gli amanti del bello: il Vis Lounge Cafè, infatti, offre un’atmosfera accogliente e cosmopolita, che si lega ai sapori tipici e autentici della Puglia.

La VIS Urban SPA, unico luxury wellness retreat a Bari, nasce nel cuore sotterraneo del palazzo ed è la location ideale per rilassarsi tra una sauna e bagno turco, avvolti dalla cromoterapia della doccia emozionale.

Le pareti illuminate da fasci di luce soffusa, la piscina incastonata nella roccia antica e l’area relax, con un ricco menu di trattamenti rigeneranti, accompagnano l’ospite in una dimensione di puro benessere.

Un place to be a Bari tutto da scoprire con le sue 12 camere con SPA

Il pacchetto di Pasqua include:

Aperitivo italiano

2 o 3 notti in camera a scelta

Breakfast buffet con opzioni à la carte

Tour guidato e privato della città di Bari sulle tracce della serie TV Lolita Lobosco

Bamboo massage di coppia

www.visurbansuites.com

VIS Urban Suites & SPA

VIS Urban Suites & SPA, primo boutique hotel nel centro di Bari, è ubicato in palazzo stile liberty del 1876: con le sue 12 camere si configura come un rifugio di lusso, dove si coniugano perfettamente storia, design contemporaneo e servizi di eccellenza per un soggiorno nel capoluogo pugliese.

IG @ vis_urbansuites

IG @vis_urban_spa