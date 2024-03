Ariccia, il 24 marzo laboratori per bambini a Palazzo Chigi

Domenica 24 marzo sono previsti due laboratori gratuiti per bambini presso Palazzo Chigi, ad Ariccia. Entrambi i laboratori si svolgeranno alle 10:30 e la prenotazione è obbligatoria.

“Cuoio a modo mio” è un laboratorio per la fascia di età 1/4 anni e prevede, oltre alla lavorazione del cuoio per circa 40 minuti, una visita guidata di 20 minuti.

In particolare, si parte da un mini tour guidato di alcune sale del Piano Nobile, cioè quelle che hanno i rivestimenti in cuoio e le matrici lignee per creare un percorso visivo del cuoio e della tecnica utilizzata per crearlo. Questo perché si è pensato a un laboratorio semplificato che permetta di convertire tale tecnica in un gioco per bambini. Il laboratorio si sviluppa ritagliando, con l’aiuto dei genitori, delle sagome pasquali che in seguito andranno attaccate al centro di fogli neri, che saranno la tela della decorazione. Poi si andrà a colorare l’intera composizione corredata da un fiocco.

Il secondo laboratorio “Stemma Con…Diviso” riguarda i bambini della fascia di età 5/9 anni e prevede una visita guidata 30 minuti e il laboratorio di 40 minuti. Anche in questo caso si inizia con un tour guidato di alcune sale del Piano Nobile, incentrando la visita sui pannelli in cuoio e sugli stemmi araldici. Il laboratorio verte sul “Quadro condiviso” ed è stato creato uno stemma, per l’occasione, che verrà suddiviso in diverse parti seguendo l’araldica. Ogni bambino avrà una parte dello stemma da decorare a piacimento con l’aiuto di colori a tempera, di pennelli e di spugne. Una volta decorate tutte le parti si uniscono tra di loro cucendoli con un filo di spago seguendo la tecnica del corame.

Per prenotazioni è possibile chiamare al 3891641721

