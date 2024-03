Tre città europee perfette

per viaggiare in solitaria con NUMA

NUMA Group (www.numastays.com), la principale piattaforma in Europa di ospitalità completamente digitale, propone tre città in cui viaggiare da soli: Barcellona, Berlino, Roma.

I viaggi in solitaria sono sempre più popolari: una tendenza che solleva molte domande e incertezze per alcuni: Mi annoierò? Sarà sicuro viaggiare da soli?

Per incontrare nuove persone o semplicemente per godersi un po’ di pace e tranquillità, ci sono diversi motivi perché un viaggio in solitaria possa essere perfetto: semplice pianificazione, prima e durante, senza dover concordare la destinazione con nessuno, con la possibilità di organizzare la giornata come si desidera.

Scoperta e tempo per se stessi: viaggiare da soli è ideale per rilassarsi e disconnettersi. Raramente ci prendiamo del tempo nella nostra vita quotidiana per riflettere e stare da soli. Incontrare nuove persone e allargare gli orizzonti: viaggiare da soli non significa essere soli.

Barcellona: l’eterna favorita in Spagna

Sia in estate sia in inverno, Barcellona è una delle destinazioni preferite dagli europei. La città propone tutto ciò che si desidera. Come può essere una giornata a Barcellona per un viaggiatore? Al mattino è ideale visitare le attrazioni culturali della città, e curiosare tra negozi di seconda mano alla moda come Moirai. Successivamente dirigersi al Mercat de la Boqueria, nel quartiere gotico e gustare specialità spagnole a pranzo, prima di trascorrere il pomeriggio, prendendo il sole sulla spiaggia di Barceloneta. Si può concludere la serata con vino delizioso e tapas tipiche, magari nei famosi wine bar Suru Bar o Masa Vins.

Gli appartamenti NUMA Roca, o NUMA Boquerìa, sono il punto di partenza ideale per esplorare la città da soli, in location centrali, nelle vicinanze dei punti più interessanti di Barcellona. Si può frequentare i corsi di pittura e ceramica presso Art & Wine o La Ceramicaria. Questi corsi sono anche un’occasione perfetta per fare nuove amicizie. Se si vuole vivere Barcellona come un “local”, ideale una gita a Vic, una cittadina, ricca di storia, che si definisce “città slow”.

Berlino: la città dove tutto è permesso

Vuoi indossare quello che preferisci senza attirare sguardi di disapprovazione? Andare a ballare in discoteca alle 2 del pomeriggio al ritmo di musica elettronica? O forse vuoi iniziare la giornata con una lezione di yoga, seguita da un caffè al Café Schroder o da Neumanns? Berlino è il posto ideale, perfetta per chi vuole uscire dai sentieri battuti e scoprire un nuovo lato di sé. La città praticamente non dorme mai.

Non ci si annoia facilmente a Berlino, perché la città offre davvero tutto ciò che si desidera: dai mercatini delle pulci ai negozi vintage, dai concept store ai parchi. Le notti sono lunghe: ogni giorno della settimana si può assistere a spettacoli, anche a tarda notte. Lo Sway Bar, il Luzia o il Bar Brutal sono molto frequentati e garantiscono sempre divertimento. La cosa bella di Berlino? I mezzi pubblici a qualsiasi ora.

NUMA Nook, ad esempio, si trova nel quartiere Mitte ed è facilmente raggiungibile da qualsiasi luogo. A Berlino chi preferisce rilassarsi la sera può coccolarsi alla Vabali Spa: quest’oasi ricorda un’atmosfera balinese e propone saune, bagni turchi e piscine, perfette per rilassarsi.

Roma: la città eterna

NUMA PORTICO è uno splendido edificio situato a Campo Marzio, a pochi minuti a piedi dal Pantheon. Perfetta per partire alla scoperta della città eterna.

https://numastays.com/it