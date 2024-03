Tra due settimane a Cusano Tv: intervistando Federica Pento

Ai nostri microfoni è intervenuta Federica Pento, giovane cantautrice abruzzese sempre più in rampa di lancio. Queste le sue parole:

Federica Il tuo prossimo appuntamento è un’esibizione televisiva nazionale a Roma il 29 marzo. Come ti senti riguardo a questo importante passo nella tua carriera?

“Sono emozionata e grata per questa opportunità. Sarò a “Pomeriggio con Noi”, seguitissimo programma pomeridiano condotto da Tommaso Franchi e in onda su Cusano TV, un salotto bellissimo dove ho già partecipato lo scorso autunno. Sarà un momento speciale per condividere la mia musica e il mio nuovo singolo “Calamite” con un pubblico più vasto e per far conoscere il mio lavoro a livello nazionale”.

Puoi raccontarci di più sul singolo “Calamite” che hai presentato di recente alla trasmissione radiofonica “Voce alla Radio”?

“Certamente. “Calamite” è un brano molto personale per me, nato da una collaborazione artistica con Elio Depasquale. È una canzone che parla di attrazione irresistibile, di quel tipo di connessione che sembra magnetica, da cui il titolo. È stato fantastico condividere le emozioni e le ispirazioni dietro questo brano durante la trasmissione radiofonica”.

Cosa possiamo aspettarci dal videoclip di “Calamite”?

“Il videoclip sarà un’esperienza visiva intensa, pensata per amplificare il messaggio emotivo della canzone. Con la ballerina Asia Maria Di Pietrantonio come protagonista e la regia di un talentuoso team, il videoclip aggiungerà un elemento visivo straordinario alla storia di Calamite”.

Come stai preparando questa esibizione televisiva a Roma?

“Sto lavorando sodo con il mio team per assicurarmi che tutto sia perfetto. Dalla selezione del repertorio alla cura del look con Shirley Miranda e Alessio Giustini, voglio assicurarmi di offrire al pubblico una performance indimenticabile”.

Cosa vuoi trasmettere al pubblico attraverso la tua musica?

“Voglio trasmettere autenticità ed emozioni sincere. Spero che le mie canzoni possano toccare il cuore delle persone e ispirarle nel loro percorso personale”.

Grazie mille per questa intervista. In bocca al lupo per il tuo prossimo grande evento!

“Grazie a te. Spero di poter condividere la mia musica con il mondo intero e di continuare a crescere come artista”.