Vacanze Pasquali nella regione di Lugano per ricaricare lo spirito

Stai sognando di immergerti nella natura e scoprire alcuni dei paesaggi più belli della Svizzera? Scopri gli oltre 900 km di sentieri escursionistici e 400 km di percorsi mountain bike ufficiali di Lugano Region dove vivere un soggiorno indimenticabile. Il ricco calendario del LAC Lugano Arte e Cultura, degli altri 35 musei della regione e dei numerosi eventi entusiasmerà gli amanti della cultura tutto l’anno. Per gli appassionati della buona cucina, i sapori della tradizione locale e quelli dei rinomati ristoranti stellati, insieme alle eccellenti etichette locali, sapranno sorprendere anche i palati più raffinati.

Pasqua in Città

dal 29 marzo al 01 aprile 2024

Anche quest’anno, Pasqua in Città trasformerà il centro di Lugano in un allegro palcoscenico con numerose bancarelle di articoli e prodotti tradizionali, mentre la zona pedonale sarà animata da vari intrattenimenti di strada per grandi e piccini.

Family Tour by Lugano Region

ogni domenica, dal 14 aprile al 05 maggio 2024

Un tour guidato di circa 90 minuti per le famiglie che desiderano scoprire la storia e i segreti della città mentre i bambini si divertono lungo il percorso con giochi e attività: un’esperienza ludica, fatta di dettagli da scoprire, leggende, indovinelli e misteri da svelare.

Lugano – Guided City Walk

ogni sabato, dal 13 gennaio al 26 ottobre 2024

Un’interessante passeggiata dalla stazione di Lugano attraverso la cattedrale e le vie storiche per scoprire Lugano attraverso gli occhi dei suoi abitanti. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria.

Lugano Unexpected Classic Tour

ogni lunedì, dal 01 aprile al 21 ottobre 2024

Tornato in una nuova versione, con questo tour i simpatici attori vi condurranno in un viaggio nel tempo e vi faranno conoscere personaggi e luoghi che hanno reso famosa la città. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Pasqua in vetta al Monte Lema

Nell’Alto Malcantone, l’oasi naturale del Monte Lema offre una vasta rete di sentieri escursionistici ed è il punto di partenza e di arrivo della leggendaria traversata Monte Tamaro – Monte Lema, considerata uno dei più bei percorsi escursionistici della Svizzera. Il giorno di Pasqua è possibile pranzare sulla terrazza panoramica del Ristorante Vetta Lema da Güst con uno speciale menù pasquale.

Natura e cucina tipica in vetta al Monte Brè

La Funicolare Monte Brè in poco più di dieci minuti dal centro città conduce alla vetta, una terrazza naturale sopra il Ceresio da cui si domina l’intero golfo di Lugano e oltre. Al Ristorante Vetta e all’Osteria della Funicolare si possono gustare i piatti della tradizione sulla terrazza panoramica, mentre con una piacevole passeggiata nella natura si può raggiungere il pittoresco borgo di Brè e pranzare nel giardino del tradizionale Grotto Castagneto.

Tamaro Package: divertimento per tutta la famiglia

Volete vivere una giornata all’insegna dell’avventura, del divertimento e del relax? Con il Tamaro Package è possibile! Trascorrete la giornata sulla cima del Monte Tamaro, una meta molto amata dalle famiglie con un parco avventura nel bosco, una pista per slittini, una zip line e un parco giochi. A fine giornata, rilassatevi allo Splash & Spa nella piscina panoramica o nella spa, mentre i vostri bambini si divertono sugli scivoli, con i giochi d’acqua e nella piscina a onde.

Il paradiso per gli amanti delle due ruote

Sognate di immergervi nella natura e di scoprire alcuni dei paesaggi più belli della Svizzera? Esplorate gli oltre 400 chilometri di percorsi ufficiali per mountain bike. Gli appassionati delle due ruote avranno pane per i loro denti su uno dei più bei percorsi per mountain bike del Ticino, il Lugano Bike n. 66. Il percorso si snoda attraverso la Val Colla, sopra Lugano, e poi sul Monte Tamaro, prima di attraversare i boschi collinari del Malcantone.

Gita sul lago di Lugano

Qui i visitatori possono godere di uno dei panorami più belli del Lago di Lugano e del villaggio storico di Morcote, recentemente nominato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) uno dei migliori luoghi di villeggiatura del mondo. Il pittoresco villaggio di Gandria, con i suoi vicoli senza auto, può essere raggiunto da Lugano con la Crociera Green Line – un battello completamente elettrico – o con una piacevole passeggiata lungo il Sentiero dell’olivo.

Locanda della Masseria

Dopo i lavori di ristrutturazione, il complesso storico della Masseria di Cornaredo ha ripreso vita ed è stata inauguarata la Locanda della Masseria. La condivisione è ciò che rende felici i suoi fondatori e così il menù è stato impostato in modo da “spingere” ad avere una prima parte molto condivisibile (piattini) per poi continuare con piatti un pò più abbondanti (piattoni). Le proposte cambiano spesso, in base alla stagione, ma anche a quello che piace a chi sta in cuicina. Molte le ricette locali che si trovano nel menù, ma non solo! Accompagna un ampia selezione di vini, ma attenzione non esiste una carta dei vini: la scelta viene fatta rigorosamente «a cuore», facendosi ispirare al momento dal grande scaffale dei vini.

Ristorante La Sorgente

Alle porte del piccolo e suggestivo borgo di Vico Morcote, il ristorante La Sorgente accoglie i visitatori e gli amanti della cultura gastronomica regionale. Una cucina senza fronzoli: il capocuoco Francesco Sangalli privilegia i prodotti locali di alta qualità, provenienti dagli agricoltori della regione e affinati con tecniche di cottura precise e sofisticate come la fiamma viva, la carbonella e l’affumicatura. Il risultato è un’alta cucina attenta al futuro e alla sostenibilità, basata su scelte ecologiche.

Wine & Dine in cantina

dal 15 marzo 2024 al 27 settembre 2024

Dall’aperitivo intorno al fuoco alla visita guidata della cantina e della barricaia, potrete gustare un menu di 5 portate preparato dallo chef con ingredienti di stagione, locali o di produzione propria. Un’esperienza fantastica in un ambiente unico per assaporare una cucina che nasce dalla stessa terra dei nostri vini.

Taste my Swiss City Lugano – Selfguided food Tour

Questo tour culinario personalizzato è una delle tante esperienze gastronomiche che la regione può offrire. Passeggiate tranquillamente per le vie del centro e scoprite cinque luoghi di Lugano dove, secondo la gente del posto, si mangia e si beve meglio.

Bigatt Hotel & Restaurant: un’oasi ai piedi del Monte San Salvatore

Il Bigatt sorge al centro di un magnifico polmone verde ai piedi del Monte San Salvatore, da cui si gode una vista spettacolare a 360 gradi sul lago Ceresio e sull’intero Golfo di Lugano. 9000 mq di prati, bosco e giardini in cui passeggiare e rilassarsi nella natura e dove attraversare 3000 mq di frutteti e orti biologici, coltivati secondo i principi dell’Agricoltura Naturale, i cui prodotti nate dal rispetto della terra, sono la base della cucina della Locanda del Bigatt. A completare il tutto un uliveto e un vigneto da cui la Fattoria Moncucchetto produce il famoso Murchì, servito alla Locanda del Bigatt insieme ad altri vini del territorio. Tra i prati, non manca una magnifica piscina.

Cà San Matteo: moderno, elegante ed autentico B&B nel cuore della Capriasca

Cà San Matteo è un B&B di charme, intimo e accogliente, che offre il confort di un hotel di classe pur mantenendo il calore, la personalità e l’attenzione al dettaglio di una struttura a conduzione famigliare. Situato in Capriasca, a pochi metri dalla cantina dell’azienda vitivinicola San Matteo, è inserito in un contesto paesaggistico di grande fascino, tra montagne, campagna e vigneti. La struttura perfetta per chi è alla ricerca di quiete e benessere, amante del buon vino, del contatto con la natura e dell’attività all’aria aperta, in un ambiente semplice e autentico.