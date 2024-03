Elezioni Ue, Tiso(Sa Cosa): “Partiti e candidati rendano trasparenti e chiari i programmi”

“Use your vote è uno degli slogan della Unione Europea per invogliare ad andare a alle urne il prossimo giugno, quando saranno in scena le nuove elezioni Ue. Uno slogan semplice ma di impatto per sensibilizzare la comunità su un momento unico in cui tutti noi possiamo decidere collettivamente sul futuro dell’Unione europea e per plasmare quella che sarà la nuova democrazia europea. Il nostro voto, infatti, deciderà quali deputati al Parlamento Ue ci rappresenteranno nell’elaborazione delle leggi e influenzeranno l’elezione della Commissione europea: decisioni che ricadranno sulla nostra quotidianità e su quella di molti altri. Eppure, al netto delle scaramucce interne ai partiti per la lista dei candidati, davvero poco si parla mediaticamente dell’importanza della tornata elettorale nel vecchio continente e di quello che realmente si vorrà fare in Europa per rendere l’Unione davvero a misura di cittadino. Un contesto che “Sa Cosa” giudica non proprio idoneo, e spera che le istituzioni mettano in atto una campagna di informazione e sensibilizzazione che possa rendere il voto popolare quanto più consapevole possibile. Dalla Ue e al governo Italiano pretendiamo dunque maggior pubblicità e trasparenza – peraltro valore fondante dell’Unione Europea – mentre ai candidati e ai partiti italiani in lizza chiediamo di pubblicare in tempi rapidi, precisi e concreti, le linee programmatiche e le proposte elettorali: la gente deve sapere con chiarezza cosa la politica intende fare in settori chiave come l’agricoltura, gli esteri, i diritti, il lavoro e l’economia. È volere troppo? A nostro giudizio, assolutamente no, anzi sarebbe il minimo per una democrazia europea che vuole realmente aspirare a essere quanto più aperta, inclusiva e trasparente possibile”.

Così, in una nota stampa, Rocco Tiso, referente nazionale di ‘Sa Cosa’, Comitato spontaneo di cittadini – amici per la verità.