6 Nazioni e Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village fanno meta

Roma, 29 febbraio 2024 – Dopo il successo della prima data italiana del Sei Nazioni, che ha registrato quasi sessantamila presenze, Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Villageriaprirà le porte il 9 marzo in occasione dell’ultima partita in casa dell’Italrugby contro la Scozia, quarta giornata del torneo allo Stadio Olimpico di Roma.

Il secondo ed ultimo appuntamento in casa della Nazionale coincide con una delle sfide più iconiche per gli amanti di questo sport, una sfida che già oggi – con l’Olimpico prossimo al sold out- regista la partecipazione di un numero maggiore di visitatori rispetto al match precedente.

Per concludere la giornata con una grande festa, anche per l’appuntamento del 9 marzo sarà previsto un post-match show di valore internazionale con l’esibizione di Sophie And The Giants. Progetto musicale nato dall’idea dell’artista britannica Sophie Scott e noto per aver scalato le classifiche musicali internazionali negli ultimi anni con hit come Paradise, Hypnotized e In The Dark. Per gli oltre sessantamila tifosi si preannuncia una serata a ritmo di musica indie pop, l’energica performance dal vivo saprà infatti coinvolgere l’intero pubblico grazie al sound unico e vibrante firmato SATG.

Anche in questa occasione il Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village radunerà tutti i tifosi per godersi il pre e post match all’insegna del divertimento e della condivisione. Ad arricchire l’offerta del villaggio, sarà inoltre possibile accedere all’interno dell’esclusiva The House of Peroni Nastro Azzurro, la speciale lounge pensata per far vivere al pubblico una premium food experience accompagnata dalla linea completa dei prodotti Peroni Nastro Azzurro.

Ad animare ancor più l’intera giornata sportiva ci sarà l’accompagnamento musicale firmato RDS. Le voci di speaker talentuosi guideranno la diretta radio, intrattenendo e coinvolgendo tutti i partecipanti con selezioni musicali appositamente pensate per creare un’atmosfera dinamica.

Con il Torneo Sei Nazioni, Peroni Nastro Azzurro si unisce nuovamente alla Federazione Italiana Rugby in un’entusiasmante collaborazione, consolidata nel corso di ben 18 anni, che testimonia l’importanza dei valori dello sport e della condivisione.

Il Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Villagesarà aperto dalle 10:00 alle 20:00 per tutti coloro che sono in possesso di un biglietto, offrendo l’opportunità unica per trascorrere un’intera giornata immersi nelle emozioni dello sport e del puro divertimento.