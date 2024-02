Capovaticano Resort Thalasso Spa avvia la stagione 2024

Nella sua posizione unica al centro della Costa degli Dei, sul Mar Tirreno, con vista sul vulcano Stromboli e le isole Eolie, Capovaticano Resort Thalasso Spa è una destinazione che trova i suoi punti di forza nell’offerta benessere della SPA, nella bellezza del suo mare incontaminato e della bianca spiaggia del Tono.

Capovaticano Resort Thalasso Spa propone un’esperienza naturale olistica, dove l’ospite respira un’immersione totale nella natura, che abbraccia tutti gli aspetti del soggiorno: l’alimentazione, il movimento, il relax, il sonno.

Cuore dell’esperienza è la SPA del resort, con l’acqua di mare riscaldata che assume un ruolo centrale grazie alle virtù della thalassoterapia, con i vari trattamenti e i programmi thalasso (durata da 2 fino a 7 giorni), i rituali con gli elementi del territorio (gli agrumi e le erbe aromatiche).

L’immersione nella natura passa attraverso i quattro elementi: terra (il promontorio di Capo Vaticano), acqua (il mare), fuoco (il vulcano Stromboli) e aria (i venti che scolpiscono la costa).

Il momento ideale per soggiornare al Capovaticano Resort è la primavera

L’avvio della bella stagione è l’occasione perfetta per una fuga relax, un weekend lungo o una pausa detox sulla Costa degli Dei: si può davvero vivere un momento di rinascita con la natura che si risveglia e il corpo che si desta dopo il torpore invernale. Niente caos, niente code, clima già perfetto per stare all’aria aperta scaldati dal primo sole e per rigenerare l’organismo in vista della nuova stagione, risvegliando tutti i sensi.

Gli ospiti dediti all’introspezione possono dedicarsi alla pratica della meditazione e dello yoga, a lunghe passeggiate e fitwalking in riva al mare, mentre i più dinamici potranno optare tra le attività del Water Sports Club e il tennis.

Per scrollarsi l’inverno di dosso e prepararsi alle prime esposizioni al sole la spa propone due trattamenti signature, entrambi con le proprietà di rinnovare e rigenerare la pelle e prepararla alle prime esposizioni al sole:

Thalasso Body Capovaticano Experiences: 1 Scrub ai cristalli di sale con massaggio di 20 minuti 1 Avvolgimento alghe. Prezzo 180 euro

Mediterranean essence Una vera seduta di bellezza e relax viso-corpo. Il trattamento comincia con uno scrub alla polvere di sale, dalle proprietà drenanti e leviganti, che lasceranno la pelle intensamente rinnovata. Segue un potente trattamento viso alla vitamina C antiossidante che rallenta il processo di invecchiamento della pelle. Prezzo 200 euro

Per regalarsi un’immediata sferzata di energia e vitalità è consigliato uno dei best seller tra i programmi Thalasso: Energy a base di Vitamina C e acqua di mare da 3 giorni e 5 trattamenti con:

1 Scrub ai cristalli di sale 50’ – 1 Pioggia Marina 20’ – 1 Body Wrap con alghe micronizzate 50’

1 Facial alla vitamina C 30’ – 1 Massaggio parziale rilassante 30’

Il risveglio dei sensi prosegue in cucina, con i ristoranti Mantineo, Stromboli e Strombolicchio

I ristoranti di Capovaticano Resort Thalasso SPA propongono solo piatti realizzati con prodotti locali, con un’attenzione particolare a ingredienti della tradizione contadina: dai sapori del vicino Monte Poro al ricco patrimonio agro-pastorale della Sila.

Grazie all’abilità degli Chef, anche una cucina impegnativa e ricca di sapori, come la cucina tradizionale calabrese, diventa leggera e “healthy”.

Programma di Pasqua

Non è Pasqua senza i piatti tipici della tradizione calabrese: dall’antipasto ai dolci, il classico pranzo di Pasqua e la scampagnata fuori porta di Pasquetta saranno l’occasione per (ri)scoprire una cucina genuina, fatta solo di ingredienti del territorio.

Per festeggiare la fine del digiuno di quaresima non mancherà nessuno dei simboli gastronomici della festa, rivisitati in chiave moderna e sana, senza attentati alla linea e in chiave rigorosamente sostenibile.

31 marzo Pranzo tradizionale di Pasqua servito

Adulti prezzo a persona 80 euro (bevande escluse)

Intrattenimento musicale dal vivo e attività per bambini con caccia alle uova

Bambini da 3 a 11 anni prezzo a persona 40 euro (bevande escluse)

1 ° aprile Scampagnata di Pasquetta vista mare con barbecue e isole gastronomiche

Adulti prezzo a persona 65 euro (bevande escluse)

Intrattenimento musicale dal vivo e attività per bambini con caccia alle uova

Bambini da 3 a 11 anni prezzo a persona 32,50 euro (bevande escluse)

Gli eventi gastronomici del Capovaticano Resort Thalasso Spa sono aperti anche a chi non soggiorna in hotel.

Per chi soggiorna, fino al 29 febbraio, è attiva la tariffa early booking con il 25% di sconto sul pernottamento.

Quando visitare Capo Vaticano

Solo due volte all’anno è possibile vedere lo spettacolo unico del Tramonto di Ulisse.

Dalla costa tirrenica della Calabria è visibile, per due volte all’anno e ogni giorno da un punto diverso, il sole al tramonto nel cratere dello Stromboli.

La leggenda narra che Ulisse, dopo essere scampato ai mostri di Scilla e Cariddi, cercava la profetessa Manto per chiederle consiglio, dirigendosi verso Vaticinium (l’attuale Capo Vaticano). Navigando nello Stretto rimase così folgorato dal vedere il sole tramontare nello Stromboli, che decise di cambiare rotta e navigare verso le Isole Eolie.

Lo spettacolo è visibile dal Capovaticano Resort Thalasso Spa a fine aprile e a fine agosto.

www.capovaticanoresort.it IG @capovaticanoresort