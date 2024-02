Mariano Gallo: “Do not disturb – ‘NZIRIA”, lo spettacolo che non ti aspetti

Prendi uno spettacolo teatrale e plasmalo in qualcosa di eccezionale, in una location alternativa, come quella dell’Hotel Palazzo Caracciolo di Napoli.

Per la seconda volta, e a grande richiesta del pubblico, lo spettacolo “Do not disturb – ‘NZIRIA”, andrà in scena tra due giorni a Napoli. Nato dall’estro di Claudio Finelli (autore) e Mario Gelardi -autore e regista dello spettacolo-, con la partecipazione come protagonista assoluto, di Mariano Gallo -noto al pubblico, come “Priscilla”, la più famosa drag queen italiana, presentatore della versione italiana di Drag Race Italia, in onda su Paramount +-.

Gli attori Francesco Ferrante e Nello Provenzano, accompagneranno in questo spettacolo, Mariano Gallo, in una performance che metterà a confronto la vita privata e artistica del protagonista, che conduce la propria esistenza, dentro quella del suo appariscente doppio; tra vita lavorativa, speranze, paure e scelte familiari.

Attraverso uno spettacolo diviso tra ironia e riflessioni introspettive, suddivise in due incontri ed un intermezzo, gli attori creeranno con gli spettatori, un aspetto confidenziale che ha come unico fine, l’obiettivo dell’attestazione di “libertà personale”, diritto che dovrebbe sempre, essere inalienabile in ognuno di noi. L’Appuntamento è per Venerdì 16 febbraio ore 20.30, all’Hotel Palazzo Caracciolo -repliche: sabato 17 febbraio ore 20.30 e domenica 18 febbraio ore 18.00. Info e prenotazione obbligatoria al 3665322215. Costo del biglietto: 15 euro-.

Do not disturb – ‘NZIRIA, Hotel Palazzo Caracciolo

di Claudio Finelli e Mario Gelardi

con Mariano Gallo (Priscilla), Francesco Ferrante e Nello Provenzano

regia Mario Gelardi

costumi Rachele Nuzzo

organizzazione Chiara Pastore e Roberta De Pasquale

ufficio stampa Milena Cozzolino

una produzione nuovo teatro Sanità e mobilità delle arti