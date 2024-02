Carníca: un eclatante mix di glamour ed alta cucina

Situato in Via Veneto, il Carníca è sempre più un’istituzione culinaria e della notte capitolina, oramai celebre per la sua fusione di atmosfera glamour e raffinatezza gastronomica. Con il suo arredamento scenografico e l’aura suggestiva fatta di luci soffuse ma al tempo stesso brillanti, Carníca offre un’esperienza che va ben oltre il semplice pasto, trasformando ogni visita in un evento memorabile.

La cucina di alta classe proposta da Carníca è il risultato della cura e dell’attenzione nei dettagli da parte degli chef, che lavorano diligentemente per creare piatti che soddisfano i palati più esigenti. L’attenzione alla qualità degli ingredienti e la presentazione impeccabile dei piatti sono la firma del locale.

Carnival Party: una esplosione di divertimento e gusto

Il Carnival Party presso Carníca, in programma per giovedì 8 febbraio con inizio alle 21, promette di essere un’esperienza festosa e incantevole. Il locale si trasformerà in un mondo di colori, costumi e allegria, accogliendo gli ospiti in un ambiente festoso che cattura lo spirito del Carnevale.

Ad aggiungere una nota ancora più speciale all’evento, Carníca accoglierà sul suo palco il talentuoso Luca De Angelis come special guest live. Con la sua voce unica e il repertorio coinvolgente, De Angelis renderà la serata ancora più memorabile, regalando ai presenti un’esperienza musicale straordinaria.

Un invito aperto a tutti

Il Carnival Party di Carníca non è riservato a una cerchia ristretta di ospiti, ma è un invito aperto a tutti coloro che vogliono immergersi in una serata di divertimento, buona musica e ottimo cibo. L’evento è pensato per celebrare l’entusiasmo e la gioia del Carnevale, offrendo un’opportunità unica di vivere la magia di Via Veneto in un contesto glamour e accogliente.

Preparatevi per una notte di festa indimenticabile presso Carníca, dove il fascino dell’atmosfera e la delizia culinaria si fonderanno con la magia del Carnevale, creando ricordi da conservare per sempre.