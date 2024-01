“Sarà Perché Cantiamo”: giovedì di note e sapori da Carníca a Roma

Via Veneto a Roma ha sempre avuto un fascino tutto suo, con le sue strade che raccontano segreti e storie antiche, e i suoi locali che promettono esperienze uniche. In mezzo a questo scenario affascinante si erge Carníca, un vero e proprio tesoro nascosto che promette di deliziare i sensi con la sua offerta gastronomica e musicale. E giovedì 1 febbraio 2024, questo luogo si trasformerà in un palcoscenico per un evento speciale: “Sarà Perché Cantiamo”.

Carníca, situato al numero 9 di Via Veneto, non è solo un semplice ristorante, ma un luogo che sa catturare l’attenzione grazie alla sua atmosfera intima e accogliente. In questa serata particolare, il palco sarà animato dalle melodie avvolgenti di Luca De Angelis, un giovane talento della musica italiana che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico con le sue performance.

Lo spirito di “Sarà Perché Cantiamo” è quello di creare un’esperienza autentica e coinvolgente, in cui la musica e il cibo si fondono armoniosamente per regalare momenti di gioia e condivisione. Gli ospiti avranno l’opportunità di gustare piatti preparati con cura dagli chef di Carníca, che mettono al centro dell’attenzione ingredienti di altissima qualità e una passione genuina per la cucina.

Ma ciò che rende veramente speciale questa serata è l’atmosfera unica che si respira all’interno di Carníca. Le note di Luca De Angelis si diffondono nell’aria, creando un’atmosfera magica e coinvolgente che avvolge gli ospiti e li trasporta in un viaggio emozionale attraverso la musica e i sapori.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contatta Carníca al numero 06.83393339