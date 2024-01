Napoli, a via Bernini arriva la poesia grazie a Gagliotti e “Ottica Grimaldi”

Napoli, in particolare via Gian Lorenzo Bernini – nel cuore del Vomero – è pronta ad illuminarsi di cultura e parole. Venerdì 2 febbraio Luigi Gagliotti infatti presenta al pubblico la sua prima raccolta di poesie e per l’occasione intende invitare tutti ad una speciale serata – aperitivo presso l’Ottica Grimaldi, innovativo negozio del giovane Davide situato in via Bernini 78. Insomma, è tutto pronto per una serata culturale, e chi vorrà potrà acquistare i cocktail preparati dal bar Zeist. “Sarà un momento di grande emozione e di grande condivisione. Vi aspettiamo a partire dalle 19!”, ha detto Gagliotti. Che è pronto a lanciare, appunto, il suo libro dal titolo “Musa e getta”.

“Può una raccolta di poesie raccontare l’amore, in tutte le sue esternazioni, come fosse un diario del quotidiano? E ciò che implicitamente – si legge sul sito della Mondadori Store – ci si chiede leggendo ogni singolo componimento in cui vengono esplorati gli effetti di questo sentimento così inafferrabile. Un flusso di coscienza continuo, attraverso il quale le emozioni sono esposte senza filtri. Ecco, quindi, che un libro di versi diventa un libro diverso perché sfugge ad una catalogazione precisa: la poesia si presenta come un racconto, testimonianza emozionale di un rapporto fotografato nelle sue alterne vicende, senza necessariamente una coerenza temporale. A volte sembra somigliare anche alle canzoni, per il suono che fanno le parole. Al centro della narrazione una Musa che ora appare perfettamente messa a fuoco e ben definita, ora, al contrario, elusiva e nebulosa. Non mancano digressioni, pause, variazioni sul tema e sui destinatari, perché l’amore può irradiarsi in molteplici direzioni”.